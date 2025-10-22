La Oreja de Van Gogh anuncia un concierto más en el BEC

Las entradas del Tour ‘Tantas cosas que contar’ de La Oreja de Van Gogh vuelan y el grupo donostiarra continúa añadiendo nuevas fechas y lugares. Este martes han anunciado un nuevo concierto el 5 de diciembre de 2026 en el BEC de Barakaldo y será, de momento, el concierto que cierre la gira.

Por lo tanto, estas son las fechas y lugares oficiales de su gira en Hego Euskal Herria: 9 y 10 de mayo en Barakaldo (BEC); el 31 de julio y 1 de agosto en Donostia (Illumbe); y el 20 y 21 de noviembre en Pamplona (Navarra Arena).

Asimismo, la banda donostiarra, que hacer unos días anunció la vuelta de Amaia Montero, ha añadido tres más conciertos en la península a la lista de 13 que habían anunciado hasta el momento. Concretamente, serán en Murcia (13 de junio), Madrid (22 y 23 de septiembre) y Barcelona (26 de noviembre).