TOUR 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Oreja de Van Gogh anuncia un concierto más en el BEC

El grupo donostiarra sigue agotando entradas y anunciando nuevas fechas y lugares para su gira de 2026. En diciembre regrasará al BEC.
regreso de la oreja de van gogh con amaia montero
Euskaraz irakurri: Beste kontzertu bat emango du La Oreja de Van Gogh taldeak BECen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las entradas del Tour ‘Tantas cosas que contar’ de La Oreja de Van Gogh vuelan y el grupo donostiarra continúa añadiendo nuevas fechas y lugares. Este martes han anunciado un nuevo concierto el 5 de diciembre de 2026 en el BEC de Barakaldo y será, de momento, el concierto que cierre la gira.

Por lo tanto, estas son las fechas y lugares oficiales de su gira en Hego Euskal Herria: 9 y 10 de mayo en Barakaldo (BEC); el 31 de julio y 1 de agosto en Donostia (Illumbe); y el 20 y 21 de noviembre en Pamplona (Navarra Arena).

Asimismo, la banda donostiarra, que hacer unos días anunció la vuelta de Amaia Montero, ha añadido tres más conciertos en la península a la lista de 13 que habían anunciado hasta el momento. Concretamente, serán en Murcia (13 de junio), Madrid (22 y 23 de septiembre) y Barcelona (26 de noviembre). 

 

Agotadas las entradas para La Oreja de Van Gogh, y anuncian nuevas fechas para Barakaldo, Donostia y Pamplona
Música Cultura

Más noticias sobre cultura

Cargar más
Publicidad
X