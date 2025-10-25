ESPECTÁCULO
La iniciativa Ura Bere Bidean llena de emoción y sorpresas el BEC, con 11 000 personas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ura Bere Bidean ekimenak emozioz eta sorpresaz bete du BEC, 11.000 pertsonarekin
La emoción y las sorpresas no han faltado anoche en el BEC, donde 11 000 personas han llenado el recinto, coincidiendo con la iniciativa Ura Bere Bidean. La edición de este año cuenta con una amplia representación de la música vasca, acompañada, como todos los años, por la Orquesta Sinfónica de Bilbao. 

Música vasca Música Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca

