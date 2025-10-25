IKUSKIZUNA
Ura Bere Bidean ekimenak emozioz eta sorpresaz bete du BEC, 11.000 pertsonarekin

Ura Bere Bidean
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Emozioa eta sorpresak ez dira falta izan bart BECen. 11.000 lagunek bete dute aretoa, Ura Bere Bidean ekimenarekin bat eginez. Euskal musikaren parte hartze zabala du aurtengo edizioak, urtero bezala Bilboko Orkestra Sinfonikoak lagunduta. 

Euskal musika Musika Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa

