"LURRA IKUTU BARIK"

Ruper Ordorika: "Este disco representa una época de mi vida, con sus luces y sus sombras"

Ruper Ordorikak "Lurra ikutu barik" diskoa argitaratu du
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ruper Ordorika: "Neure sasoi bat adierazten du disko honek, argi-itzalekin"

Última actualización

El músico oñatiarra ha grabado el disco "Lurra ikutu barik" acompañado de los músicos Leo Abrahams, Joh Thorne y Kenny Wollesen. 

El disco, que se podrá adquirir en formato CD y vinilo, está editado por Elkar. Ordorika iniciará en breve la gira de presentación de este nuevo trabajo. 

La periodista Maite Eskarmendi lo ha entrevistado, en euskera, para el programa "Egun on". 

Música vasca Música

