Ruper Ordorika: "Neure sasoi bat adierazten du disko honek, argi-itzalekin"

Ruper Ordorikak "Lurra ikutu barik" diskoa argitaratu du
Oñatiar musikariak "Lurra ikutu barik" diskoa grabatu du, Leo Abrahams, Joh Thorne eta Kenny Wollesen musikariek lagunduta. 

Hamaika kantu biltzen ditu CD eta binilo formatuetan eskuratu ahalko den diskoa, eta Elkar argitaletxeak argitaratu du. Laster abiatuko du aurkezpen-bira Ordorikak. 

Ikusi Maite Eskarmendi kazetariak "Egun On" saioan egin dion elkarrizketa. 

