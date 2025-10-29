BIME
Leire Martínez habla en BIME sobre el machismo en la industria musical: “Ahora por fin yo decido”

18:00 - 20:00
Leire Martínez, exvocalista de LODVG
Euskaraz irakurri: Musikaren industriako matxismoaz hitz egin du Leire Martinezek BIMEn: “Orain nik erabakitzen dut”
author image

EITB

Última actualización

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha participado en una charla sobre las mujeres que transforman la industria. Como ejemplo de lo que sufren las mujeres, ha narrado un episodio que vivió con un directivo de una discográfica. Asimismo, opina que su criterio nunca se escuchaba tanto dentro del grupo.

Bilbao Festivales de música Música

