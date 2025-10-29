BIME
Musikaren industriako matxismoaz hitz egin du Leire Martinezek BIMEn: “Orain nik erabakitzen dut”

Leire Martínez, LODVGko abeslari ohia
Azken eguneratzea

La Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohiak industria eraldatzen duten emakumeei buruzko hitzaldi batean parte hartu du. Emakumeek pairatzen dutenaren adibide gisa, diskoetxe bateko zuzendari batekin bizi izan zuen gertakari bat kontatu du. Halaber, bere ustez, bere irizpidea ez zen inoiz hainbeste entzuten taldearen barruan.

