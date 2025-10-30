30 de octubre – 2 de noviembre
Catorce coros de 10 países cantarán en Tolosa

Nueve coros de cámara y cinco grupos vocales interpretarán canciones religiosas y profanas en la 56ª edición del certamen tolosarra.

Skovoroda Poloniako ukrainar abesbatzak Tolosan kantatuko du

El grupo polaco-ucraniano Skovoroda cantará el domingo en el festival

Euskaraz irakurri: 10 herrialdetako hamalau abesbatza, Tolosan kantuan

Última actualización

El teatro Leidor de Tolosa acogerá, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, la 56ª edición del Certamen Coral Internacional de Tolosa. en el que habrá un total de seis actuaciones:

  • Jueves 30 de octubre. 19:00 horas. Coros de cámara de las modalidades de polifonía y folclore.

  • Viernes 31 de octubre. 16:00 horas. Coros de cámara de las modalidades de polifonía y folclore.

  • Viernes 31 de octubre. 19:00 horas. Coros de cámara de las modalidades de polifonía y folclore.

  • Sábado 1 de noviembre. 11:00 (Iglesia de Jesuitinas). Grupos vocales de música religiosa.

  • Sábado 1 de noviembre. 16:00.. Grupos vocales de Música Profana.

  • Domingo 2 de noviembre. 11:00 horas. Sesión de clausura del concurso y entrega de premios.

Los coros de cámara, agrupaciones de entre 17 y 40 miembros, cantarán en las modalidades de polifonía y folclore, mientras que los grupos vocales, de entre 4 y 16 miembros, cantarán música religiosa y profana. Durante el fin de semana, actuarán grupos de Indonesia, Austria, Venezuela, Estonia, Alemania, Ucrania, Estados Unidos, Suecia y Japón.

Tras la final, el 2 de noviembre, el coro Skovoroda (Ucrania–Polonia) ofrecerá un concierto en la iglesia de San Francisco, a las 19:00 horas.

Tolosa Música

