El teatro Leidor de Tolosa acogerá, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, la 56ª edición del Certamen Coral Internacional de Tolosa. en el que habrá un total de seis actuaciones:

Jueves 30 de octubre. 19:00 horas. Coros de cámara de las modalidades de polifonía y folclore.

Viernes 31 de octubre. 16:00 horas. Coros de cámara de las modalidades de polifonía y folclore.

Viernes 31 de octubre. 19:00 horas. Coros de cámara de las modalidades de polifonía y folclore.

Sábado 1 de noviembre. 11:00 (Iglesia de Jesuitinas). Grupos vocales de música religiosa.

Sábado 1 de noviembre. 16:00.. Grupos vocales de Música Profana.

Domingo 2 de noviembre. 11:00 horas. Sesión de clausura del concurso y entrega de premios.

Los coros de cámara, agrupaciones de entre 17 y 40 miembros, cantarán en las modalidades de polifonía y folclore, mientras que los grupos vocales, de entre 4 y 16 miembros, cantarán música religiosa y profana. Durante el fin de semana, actuarán grupos de Indonesia, Austria, Venezuela, Estonia, Alemania, Ucrania, Estados Unidos, Suecia y Japón.

Tras la final, el 2 de noviembre, el coro Skovoroda (Ucrania–Polonia) ofrecerá un concierto en la iglesia de San Francisco, a las 19:00 horas.