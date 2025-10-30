Urriak 30 – azaroak 2
10 herrialdetako hamalau abesbatza, Tolosan kantuan

Bederatzi ganbera abesbatzak eta bost ahots taldek kantu erlijioso eta profanoak interpretatuko dituzte Gipuzkoako lehiaketaren 56. edizioan.

Skovoroda Poloniako ukrainar abesbatzak Tolosan kantatuko du
Skovoroda Poloniako ukrainar taldeak igandean kantatuko du, jaialdiaren azken ekitaldian

Azken eguneratzea

Urriaren 30etik azaroaren 2ra, Leidor antzokiak Tolosako Nazioarteko Abesbatza Lehiaketaren 56. edizioa hartuko du. Lau egunean, sei emanaldi egongo dira guztira:

Urriak 30, osteguna. 19:00. Polifonia eta folklore modalitateetako ganbera-abesbatzak.

Urriak 31, ostirala. 16:00. Polifonia eta folklore modalitateetako ganbera-abesbatzak.

Urriak 31, ostirala. 19:00. Polifonia eta folklore modalitateetako ganbera-abesbatzak.

Azaroak 1, larunbata. 11:00 (Jesuitinen elizan). Musika erlijiosoko ahots-taldeak.

Azaroak 1, larunbata. 16:00. Musika profanoko ahots-taldeak.

Azaroak 2, igandea. 11:00. Lehiaketaren amaierako saioa eta sari-banaketa.

Ganbera-abesbatzak 17 eta 40 kide artekoak dira, eta polifonia eta folklore modalitateetan abesten dute; ahots-taldeak berriz, 4 eta 16 kide artekoak dira, eta musika erlijioso eta profanoa jorratzen dute. Indonesia, Austria, Venezuela, Estonia, Alemania, Ukraina, Estatu Batuak, Suedia eta Japoniako taldeak ikusteko aukera izango da, besteak beste.

Finalaren ondoren, azaroaren 2an, Skovoroda (Ukraina–Polonia) abesbatzak kontzertua egingo du San Frantzisko elizan, 19:00etan.

