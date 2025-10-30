10 herrialdetako hamalau abesbatza, Tolosan kantuan
Bederatzi ganbera abesbatzak eta bost ahots taldek kantu erlijioso eta profanoak interpretatuko dituzte Gipuzkoako lehiaketaren 56. edizioan.
Urriaren 30etik azaroaren 2ra, Leidor antzokiak Tolosako Nazioarteko Abesbatza Lehiaketaren 56. edizioa hartuko du. Lau egunean, sei emanaldi egongo dira guztira:
Urriak 30, osteguna. 19:00. Polifonia eta folklore modalitateetako ganbera-abesbatzak.
Urriak 31, ostirala. 16:00. Polifonia eta folklore modalitateetako ganbera-abesbatzak.
Urriak 31, ostirala. 19:00. Polifonia eta folklore modalitateetako ganbera-abesbatzak.
Azaroak 1, larunbata. 11:00 (Jesuitinen elizan). Musika erlijiosoko ahots-taldeak.
Azaroak 1, larunbata. 16:00. Musika profanoko ahots-taldeak.
Azaroak 2, igandea. 11:00. Lehiaketaren amaierako saioa eta sari-banaketa.
Ganbera-abesbatzak 17 eta 40 kide artekoak dira, eta polifonia eta folklore modalitateetan abesten dute; ahots-taldeak berriz, 4 eta 16 kide artekoak dira, eta musika erlijioso eta profanoa jorratzen dute. Indonesia, Austria, Venezuela, Estonia, Alemania, Ukraina, Estatu Batuak, Suedia eta Japoniako taldeak ikusteko aukera izango da, besteak beste.
Finalaren ondoren, azaroaren 2an, Skovoroda (Ukraina–Polonia) abesbatzak kontzertua egingo du San Frantzisko elizan, 19:00etan.
Urtz: "Iragana hil baino lehen" (2025)
"Urtzen" Urtz taldeak azaroan kaleratuko duen diskoaren lehen aurrerapena da "Iragana hil baino lehen" taldearen kantu klasikoaren bertsio berria. "Urtzen" lanak taldearen hamabost kanturen moldaketa berriak eta kantu berri bat bilduko ditu, guztiak ere bertsio "akustiko eta intimoagoan".
Leire Martinez: “Arrakasta bat ospatzen ari ginen eta konpainiako presidenteak esan zidan: 'Horiek bai titiak!'"
La Oreja de Van Gogh taldeko abeslari ohiak industria eraldatzen duten emakumeei buruzko hitzaldi batean parte hartu du. Emakumeek pairatzen dutenaren adibide gisa, diskoetxe bateko zuzendari batekin bizi izan zuen gertakari bat kontatu du.
Fito: "Atsegin dut jendeak Fito & Fitipaldisen soinua identifikatzea"
Arratsaldean BIME musika-azokaren baitan publikoarekin topaketa bat egin aurretik, Fitok "El monte de los aullidos" fitipalditarrekin batera kaleratu duen zortzigarren diskoari buruz hitz egin digu.
Ruper Ordorika: "Neure sasoi bat adierazten du disko honek, argi-itzalekin"
Oñatiar musikariak "Lurra ikutu barik" diskoa grabatu du, Leo Abrahams, Joh Thorne eta Kenny Wollesen musikariek lagunduta. Hamaika kantu biltzen ditu CD eta binilo formatuetan eskuratu ahalko den diskoa, eta Elkar argitaletxeak argitaratu du. Laster abiatuko du aurkezpen-bira Ordorikak. Ikusi Maite Eskarmendi kazetariak "Egun On" saioan egin dion elkarrizketa.
Alice Cooper eta Social Distortion, Azkena Rock Festivaleko lehen izen handiak
Gasteizko rock-and-roll jaialdiaren 24. edizioan Imelda May, Old Crow Medicine Show, Evaristo eta Sleaford Mods ere egongo dira, besteak beste. Aurretik jaialdira joan direnentzako aurresalmenta bihar, asteazkenarekin, abiatuko dute, eta salmenta orokorra asteartean, azaroak 4, hasiko da.
Olaia Inziartek EP berria kaleratu du, “Zura”
Hiru abestiz osatutako lana kaleratu du nafar musikariak, bere ibilbide artiskoaren “etapa berri baten hasiera”.
Bime jaialdiak zuzeneko musikaz eta profesionalentzako jarduerez beteko du Bilbo
Bime Prok eta Bime Livek, Last Tour enpresak antolatzen duen jaialdiaren bi aldeek, aste honetako agenda beteko dute: Rubén Blades, Mon Laferte, Fito, Leire Martínez, Zahara eta beste hainbat artistekiko topaketak eta Delaporteren, Villano Antillanoren eta Silitiaren kontzertuak egongo dira, esate baterako.
Ura Bere Bidean ekimenak emozioz eta sorpresaz bete du BEC, 11.000 pertsonarekin
Emozioa eta sorpresak ez dira falta izan bart BECen. 11.000 lagunek bete dute aretoa, Ura Bere Bidean ekimenarekin bat eginez. Euskal musikaren parte hartze zabala du aurtengo edizioak, urtero bezala Bilboko Orkestra Sinfonikoak lagunduta.
Ura Bere Bidean bueltan da, Evaristorekin, Leire Martinezekin, Sukenarekin eta Zea Maysen "Elektrizitatea"rekin
Musika sinfonikoa eta euskal musikaren klasiko herrikoiak batzen dituen kontzertua ezinbesteko hitzordua bihurtu da dagoeneko Euskal Herriko musika denboraldian. Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta 24 talde eta artistak baino gehiagok euren musika uztartuko dute ostiral-larunbatetan, urriaren 24an eta 25ean.