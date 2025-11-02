El coro estadounidense Delaware Choral Scholars se ha llevado el 56º Certamen Coral de Tolosa

El coro estadounidense Delaware Choral Scholars se ha llevado el gran premio del 56º Certamen Coral de Tolosa.

Los estadounidenses se han hecho con cuatro galardones: los primeros premios de la sección Polifonía y la sección Folclórica, el Gran Premio Kutxa y a al mejor interpretación de una obra vasca.

Estos han sido todos los ganadores:

Grupos vocales – Música Sacra

Primer premio: Svanholm Singers (Suecia)

Segundo premio: Sonat Vox (Alemania)

Tercer premio: En Kör (Suecia)

Grupos vocales – Música Profana

Primer premio: En Kör (Suecia)

Segundo premio: Sonat Vox (Alemania)

Tercer premio: Svanholm Singers (Suecia)

Coros de Cámara – Polifonía

Primer premio: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)

Segundo premio (exaequo): Yumecan Choir (Japón) y Youth Choir Balsis (Letonia)

Tercer premio: Choir of Detmold University of Music (Alemania)

Coros de Cámara – Folklore

Primer premio: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)

Segundo premio: Yumecan Choir (Japón)

Tercer premio: Youth Choir Balsis (Letonia)

Gran premio Kutxa: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)

A la mejor interpretación de una obra vasca: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)

Premio del Público: Sonat Vox (Alemania)