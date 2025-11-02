El coro estadounidense Delaware Choral Scholars se ha llevado el 56º Certamen Coral de Tolosa
El coro estadounidense Delaware Choral Scholars se ha llevado el gran premio del 56º Certamen Coral de Tolosa.
Estos han sido todos los ganadores:
Grupos vocales – Música Sacra
- Primer premio: Svanholm Singers (Suecia)
- Segundo premio: Sonat Vox (Alemania)
- Tercer premio: En Kör (Suecia)
Grupos vocales – Música Profana
- Primer premio: En Kör (Suecia)
- Segundo premio: Sonat Vox (Alemania)
- Tercer premio: Svanholm Singers (Suecia)
Coros de Cámara – Polifonía
- Primer premio: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)
- Segundo premio (exaequo): Yumecan Choir (Japón) y Youth Choir Balsis (Letonia)
- Tercer premio: Choir of Detmold University of Music (Alemania)
Coros de Cámara – Folklore
- Primer premio: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)
- Segundo premio: Yumecan Choir (Japón)
- Tercer premio: Youth Choir Balsis (Letonia)
Gran premio Kutxa: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)
A la mejor interpretación de una obra vasca: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)
Premio del Público: Sonat Vox (Alemania)
