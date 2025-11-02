Coro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El coro estadounidense Delaware Choral Scholars se ha llevado el 56º Certamen Coral de Tolosa

El coro estadounidense se ha hecho con cuatro premios: los primeros premios de la sección de Polifonía y de la sección Folclórica, el máximo galardón de Kutxa y el premio a la mejor interpretación de una obra vasca.

20241103163414_tolosa-abesbatza_
Certamen Coral de Tolosa. Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Delaware Choral Scholars estatubatuarrak irabazi du Tolosako 56. Abesbatza lehiaketako sari nagusia
author image

EITB

Última actualización

El coro estadounidense Delaware Choral Scholars se ha llevado el gran premio del 56º Certamen Coral de Tolosa.

Los estadounidenses se han hecho con cuatro galardones: los primeros premios de la sección Polifonía y la sección Folclórica, el Gran Premio Kutxa y a al mejor interpretación de una obra vasca.

Estos han sido todos los ganadores:

Grupos vocales – Música Sacra

  • Primer premio: Svanholm Singers (Suecia)
  • Segundo premio: Sonat Vox (Alemania)
  • Tercer premio: En Kör (Suecia)

Grupos vocales – Música Profana

  • Primer premio: En Kör (Suecia)
  • Segundo premio: Sonat Vox (Alemania)
  • Tercer premio: Svanholm Singers (Suecia)

Coros de Cámara – Polifonía

  • Primer premio: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)
  • Segundo premio (exaequo): Yumecan Choir (Japón) y Youth Choir Balsis (Letonia)
  • Tercer premio: Choir of Detmold University of Music (Alemania)

Coros de Cámara – Folklore

  • Primer premio: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)
  • Segundo premio: Yumecan Choir (Japón)
  • Tercer premio: Youth Choir Balsis (Letonia)

Gran premio Kutxa: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)

A la mejor interpretación de una obra vasca: Delaware Choral Scholars (Estados Unidos)

Premio del Público: Sonat Vox (Alemania)

Música vasca Música Gipuzkoa Cultura Tolosa

Te puede interesar

Ruper Ordorikak "Lurra ikutu barik" diskoa argitaratu du
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Ruper Ordorika: "Este disco representa una época de mi vida, con sus luces y sus sombras"

El músico oñatiarra ha grabado el disco "Lurra ikutu barik" acompañado de los músicos Leo Abrahams, Joh Thorne y Kenny Wollesen.  El disco, que se podrá adquirir en formato CD y vinilo, está editado por Elkar. Ordorika iniciará en breve la gira de presentación de este nuevo trabajo.  La periodista Maite Eskarmendi lo ha entrevistado, en euskera, para el programa "Egun on". 

Cargar más
Publicidad
X