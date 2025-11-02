Abesbatza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Delaware Choral Scholars abesbatzak irabazi du Tolosako 56. Abesbatza Lehiaketa

AEBko abesbatzak lau sari eskuratu ditu: polifonia saileko eta folklore saileko lehenengo sariak, Kutxaren sari nagusia eta euskal abesti baten interpretazio onenaren saria.

20241103163414_tolosa-abesbatza_

Tolosako Abesbatza Lehiaketa. Artxiboko irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Delaware Choral Scholars AEBko abesbatzak irabazi du Tolosako 56. Abesbatza Lehiaketako sari nagusia.

AEBko abesbatzak lau sari eskuratu ditu: polifonia saileko eta folklore saileko lehenengo sariak, Kutxaren sari nagusia eta euskal abesti baten interpretazio onenaren saria.

Horrenbestez, honakoak izan dira aurtengo irabazleak:

Ahots taldeak – Musika erlijiosoa

  • Lehenengo saria: Svanholm Singers (Suedia)
  • Bigarren saria: Sonat Vox (Alemania)
  • Hirugarren saria: En Kör (Suedia)

Ahots taldeak – Musika profanoa

  • Lehenengo saria: En Kör (Suedia)
  • Bigarren saria: Sonat Vox (Alemania)
  • Hirugarren saria: Svanholm Singers (Suedia)

Ganbera abesbatzak – Polifonia

  • Lehenengo saria: Delaware Choral Scholars (AEB)
  • Bigarren saria (ex aequo): Yumecan Choir (Japonia) eta Youth Choir Balsis (Letonia)
  • Hirugarren saria: Choir of Detmold University of Music (Alemania)

Ganbera abesbatzak – Folklorea

  • Lehenengo saria: Delaware Choral Scholars (AEB)
  • Bigarren saria: Yumecan Choir (Japonia)
  • Hirugarren saria: Youth Choir Balsis (Letonia)

Kutxaren sari nagusia: Delaware Choral Scholars (AEB)

Euskal abesti baten interpretazio onena: Delaware Choral Scholars (AEB)

Entzuleen saria: Sonat Vox (Alemania)

Euskal musika Musika Gipuzkoa Kultura Tolosa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X