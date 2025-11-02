Delaware Choral Scholars abesbatzak irabazi du Tolosako 56. Abesbatza Lehiaketa
Delaware Choral Scholars AEBko abesbatzak irabazi du Tolosako 56. Abesbatza Lehiaketako sari nagusia.
AEBko abesbatzak lau sari eskuratu ditu: polifonia saileko eta folklore saileko lehenengo sariak, Kutxaren sari nagusia eta euskal abesti baten interpretazio onenaren saria.
Horrenbestez, honakoak izan dira aurtengo irabazleak:
Ahots taldeak – Musika erlijiosoa
- Lehenengo saria: Svanholm Singers (Suedia)
- Bigarren saria: Sonat Vox (Alemania)
- Hirugarren saria: En Kör (Suedia)
Ahots taldeak – Musika profanoa
- Lehenengo saria: En Kör (Suedia)
- Bigarren saria: Sonat Vox (Alemania)
- Hirugarren saria: Svanholm Singers (Suedia)
Ganbera abesbatzak – Polifonia
- Lehenengo saria: Delaware Choral Scholars (AEB)
- Bigarren saria (ex aequo): Yumecan Choir (Japonia) eta Youth Choir Balsis (Letonia)
- Hirugarren saria: Choir of Detmold University of Music (Alemania)
Ganbera abesbatzak – Folklorea
- Lehenengo saria: Delaware Choral Scholars (AEB)
- Bigarren saria: Yumecan Choir (Japonia)
- Hirugarren saria: Youth Choir Balsis (Letonia)
Kutxaren sari nagusia: Delaware Choral Scholars (AEB)
Euskal abesti baten interpretazio onena: Delaware Choral Scholars (AEB)
Entzuleen saria: Sonat Vox (Alemania)
