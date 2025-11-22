VIDEOCLIP
Sara Zozaya presenta 'Elurra', una expedición himaláyica para narrar el impulso de seguir adelante

Sara Zozaya Elurra
18:00 - 20:00
La artista donostiarra estrena este videoclip, inspirado en la expedición "Lau Haizeta" que su padre emprendió en 1992, rumbo al Gasherbrum (Himalaya pakistaní). Con diapositivas originales de aquel viaje, la pieza traza un paralelismo entre la dureza del alpinismo y el propio tránsito vital de Zozaya, celebrando la valentía, el miedo y la luz que nace incluso en el frío más extremo. Está incluida en su nuevo trabajo "attä".

