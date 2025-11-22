Sara Zozayak 'Elurra' aurkeztu du, aurrera jarraitzeko kemena indarrean jartzen duen bideoklipa
Donostiar artista honen aitak 1992an Gasherbrumera (Himalaya pakistandarra) abiatu zuen "Lau Haizeta" espedizioan oinarritutako lana da. Bidaia hartako irudi originalekin, paralelismo ederra egiten du alpinismoaren gogortasunaren eta Zozayako bizipenen artean; ausardia eta beldurra gaindituz.
Zure interesekoa izan daiteke
Fito & Fitipaldis taldeak 'Aullidos Tour' bira abiatu du Santanderren aretoa beteta
Fito Cabrales bilbotarra buru duen taldeak Estatuko 28 hiritan joko du bira horren baitan, azken kontzertua eman zuenetik bi urte eta erdi igaro ondoren.
“Euskararen soinu bandak” jantziko du Euskalgintzaren Kontseiluko abenduaren 27ko ekitaldia
Abenduaren 27an “Bilbao Arena milaka euskaltzaleren indarrarekin betetzeko ekitaldi aldarrikatzailean” parte hartuko dute Gorka Urbizuk, Anarik, Gontzal Mendibilek, Amets Arangurenek, Joseba Tapiak, Maia Iribarnek, Benizzek, Miren Narbaizak eta Flako Fonkik.
Antton Valverderen antologia kaleratu du Elkarrek
Valverdek 1975etik hamar disko luzetan bildutako kantuen aukeraketa bat egin du Anjel Valdesek. 2 CDko argitalpenean, gainera, ekainean Adarra saria jaso zuenean donostiar musikariak interpretatu zituen bi kantu ere sartu dituzte, baita Anjel Lertxundik idatziriko biografia ere.
140 kultura-eragilek "Fair Saturday" antolatu dute "Black Friday" fenomenoaren alternatiba gisa
Ekitaldia asteazken honetan aurkeztu dute Bilbon, "gaur egungo kontsumismoaren adierazpen handienetako bati aurre egiteko".
Euskal Herriko 162 musika taldek Spotify utzi dute
Musikariak Palestinarekin ekimenean batuta, musika plataformari boikot kolektiboa egin diote “sionismoaren kontra eta palestinar erresistentziaren alde”. Entzuleoi eta gainerako musikariei mugimendura batzeko gonbita egin diete gaur Iruñean egindako agerraldian.
Dwarves, Bridge City Sinners eta hamahiru talde gehiago, Azkena Rock Festivaleko Trashville espazioan
Garageari, surfari, psychobillyari eta punkari irekitako agertokiak bere kartel osoa aurkeztu du; besteak beste, Alice Cooper, Social Distortion eta Imelda May ageri dira aurtengo talde eta artisten zerrendaren buruan.
"Hasiera bat" diskoaren birako azken kontzertua eman du Gorka Urbizuk, Victoria Eugenia Antzokian
Gorka Urbizuk igande honetan eman du "Tour Bat" biraren azken kontzertua, Victoria Eugenia Antzokian (Donostia). Lekunberriko musikariak 4 kontzertu eskaini ditu Donostiako antzoki horretan, eta sekulako harrera eta berotasuna jasota, denetan agortu ditu sarrera guztiak. Igandeko kontzertua ikusgai izango da oso osorik ETBn.
Eñaut Elorrieta eta Alos Quartet “Ahots kordak” prestatzen ari dira, kontzertu bakanen sorta
Estreinakoz, Eñaut Elorrietak eta Alos Quartetek kontzertu sorta bat emango dute: "Ahots kordak". Taldea sinplea eta eraginkorra izango da: soka laukote bat, ahotsaz osatua. Bidaia musikal honen lehen geldialdia Tolosan izango da, urtarrilaren 3an. Gasteizen, Zornotzan eta Donibane Lohizunen arituko dira gero.
Euskal Herria, Ekialdea eta Mendebaldea lotu nahi dituen jaialdi hegokorear baten egoitza
Bakea, identitatea eta gizatasuna sustatu nahi dituen jaialdiaren kontzertu nagusia astelehenean, azaroak 17, izango da, Guggenheim museoan. Hego Koreako musikariak arituko dira, Gorka Hermosa, Garikoitz Mendizabal eta Josu Okiñena musikariekin batera.