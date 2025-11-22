BIDEOKLIPA
Sara Zozayak 'Elurra' aurkeztu du, aurrera jarraitzeko kemena indarrean jartzen duen bideoklipa

Donostiar artista honen aitak 1992an Gasherbrumera (Himalaya pakistandarra) abiatu zuen "Lau Haizeta" espedizioan oinarritutako lana da. Bidaia hartako irudi originalekin, paralelismo ederra egiten du alpinismoaren gogortasunaren eta Zozayako bizipenen artean; ausardia eta beldurra gaindituz. 

