ETS celebra ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de su nuevo disco

ETS taldeak datorren ostiralean aurkeztuko du bere disko berria, KONKISTA.
18:00 - 20:00

Iñigo Etxezarreta, cantante de ETS. Imagen extraída del vídeo.

Euskaraz irakurri: ETS taldeak disko berriaren aurrerapen festa egin du, 8.000 lagunen aurrean
author image

EITB

Última actualización

El grupo de música En Tol Sarmiento presentará el viernes su nuevo disco "Konkista", en la Feria de Durango. Previo a la presentación oficial, el grupo ha celebrado este domingo ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de las nuevas canciones.

Música vasca Música Cultura Feria Durango

