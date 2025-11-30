Albiste da
Konkista

ETS taldeak disko berriaren aurrerapen festa egin du, 8.000 lagunen aurrean

ETS taldeak datorren ostiralean aurkeztuko du bere disko berria, KONKISTA.
18:00 - 20:00
Iñigo Etxezarreta, ETSko abeslaria. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

En Tol Sarmiento musika taldeak "Konkista" deituriko disko berria aurkeztuko du ostiralean, Durangoko Azokan. Hala ere, igande honetan entzunaldi festa egin du 8.000 lagunen aurrean, abestiak berriak aurreratzeko.

Euskal musika Musika Kultura Durangoko azoka

