ÚLTIMOS CONCIERTOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gatibu reúne a aficionados de todas las edades antes de bajarse del escenario

Gatibuk adin guztietako zaleak bildu ditu oholtzatik jaitsi aurretik
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gatibuk adin guztietako zaleak bildu ditu oholtzatik jaitsi aurretik
author image

EITB

Última actualización

La legendaria banda de Gernika pone el broche de oro a 25 años de andadura, reuniendo a 45 000 personas este fin de semana y el siguiente en el BEC. ETB1 ofrecerá el concierto "Agur esan barik" el 13 de diciembre, en directo, a partir de las 21:00 horas.

Gernika Lumo Bizkaia Música vasca Música

Te puede interesar

Sara Zozaya Elurra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sara Zozaya presenta 'Elurra', una expedición al Himalaya para narrar el impulso de seguir adelante

La artista donostiarra estrena este videoclip, inspirado en la expedición "Lau Haizeta" que su padre emprendió en 1992, rumbo al Gasherbrum (Himalaya pakistaní). Con diapositivas originales de aquel viaje, la pieza traza un paralelismo entre la dureza del alpinismo y el propio tránsito vital de Zozaya, celebrando la valentía, el miedo y la luz que nace incluso en el frío más extremo. Está incluida en su nuevo trabajo "attä".

Cargar más