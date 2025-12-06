AZKEN KONTZERTUAK
Gatibuk adin guztietako zaleak bildu ditu oholtzatik jaitsi aurretik

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gernikako talde ospetsuak amaiera borobila emango dio 25 urteko ibilbideari, asteburu honetan eta hurrengoan, BECen, 45.000 pertsona bilduta. “Agur esan barik” kontzertua eskainiko du ETB1ek abenduaren 13an, zuzenean, 21:00etatik aurrera.

Gernika Lumo Bizkaia Euskal musika Musika

