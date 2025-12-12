Agur, Gatibu!
El grupo de Gernika ofrece este fin de semana en el BEC! sus últimos conciertos, con las cámaras de EITB como testigo. El viernes y el sábado culminarán la despedida que emprendieron el pasado fin de semana con el primero de la terna de conciertos en Barakaldo y la despedida cara a cara con sus fans en Durangoko Azoka.
Decir que te vas es más fácil que, finalmente, irte. Gatibu anunció en septiembre de 2024 que en diciembre de 2025 iba a dar por terminado su periplo musical de un cuarto de siglo, y el momento ha llegado.
El trance del adiós comenzó el pasado fin de semana, el sábado con el primero de los tres conciertos que el grupo ofrecerá en el BEC! y en Durangoko Azoka, donde se despidieron cara a cara de sus seguidores y seguidoras.
Este fin de semana, el viernes y el sábado, el grupo liderado por Alex Sardui, Haimar Arejita y Gaizka Salazar ofrecerá sus dos últimos conciertos, y dará por finalizado, así, un recorrido de 25 años que deja varias canciones incrustadas para siempre en la banda sonora vital de muchas y muchos.
Gatibu deja nueve discos de estudio, en los que ha publicado canciones con tan largo recorrido como “Musturrak sartunde”, “Urepel”, “Bang Bang Txiki Txiki Bang Bang”, “Euritan dantzan”, “Aske maitte” e “Inpernuen ate joka”.
Todavía quedan unas pocas entradas para los dos últimos conciertos, pero quien prefiera verlo desde casa podrá hacerlo el sábado, a partir de las 21:15, en directo en ETB1 y la plataforma Primeran.
Te puede interesar
Birgade Loco, Hofe, Metrika Lukiek, La Élite y Xiberoots, primeros grupos para el festival Batbatean de Vitoria
El festival, que celebrará su primera edición en Mendizabala, también incluirá en su programación a Añube, Apotheke, Bull Brigade, Hell Beer Boys, Jarfaiter, Etxepe, Nafarroa 1512, Nerve Agent, Segismundo Toxicomano…
Pello Reparaz, Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena ponen voz a la Korrika
La canción “Xiberutikan mendebaldera” acompañará a la 24ª edición de la carrera en apoyo al euskera. Ane Elordi ha explicado que “hemos elegido entre todas y todos los miembros de AEK a quién encargar la canción”.
Robbie Williams y Lily Allen encabezan el primer avance del 20 aniversario de Bilbao BBK Live
El festival ha anunciado un primer bloque de artistas en el que destacan David Byrne, Interpol, IDLES, Charlotte de Witte y Alabama Shakes. Bilbao BBK Live celebrará su vigésima edición del 9 al 11 de julio de 2026 en Kobetamendi. La venta Fan comenzará el 15 de diciembre y la venta general, el día 17 a las 10:00.
Tom Morello y Chris Isaak, en el BBK Legends Bilbao
El guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave actuará el sábado en el Bilbao Arena, mientras que el creador de la canción "Wicked game" volverá al festival bilbaíno la víspera, el 26 de junio.
Robe Iniesta, el “rey de Extremadura” que deja huella en Euskal Herria
El poeta y músico fallecido hoy, líder de Extremoduro, residió durante varios años en Bizkaia, y tuvo una estrecha relación con diferentes músicos vascos como sus compañeros en Extremoduro Iñaki “Uoho” Antón, José Ignacio Cantera y Miguel Colino, Fito Cabrales y el grupo Gatibu.
Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años
El músico extremeño ha fallecido a los 63 años. Su agencia de comunicación ha confirmado la noticia en un comunicado, sin detallar la causa de la muerte.
La fiebre del k-pop llega también a Euskal Herria: "Esto es solo la punta del iceberg, y aún nos queda mucho por recibir"
La película K-pop Demon Hunters y su exitazo "Golden" ha vuelto a traer a primera plana el pop coreano. Música, estética, marketing… El k-pop es para muchos un estilo de vida. Analizamos el fenómeno y su impacto en Euskal Herria con el locutor de Gaztea Ibon Fernández, la cantante de k-pop Laura Satire y el presentador de concursos de baile k-pop en Euskadi Rubén Arbide.
Gatibu inicia la ronda de conciertos de despedida del BEC con una actuación llena de sorpresas
La banda gernikarra abandonará los escenarios el 13 de diciembre con su tercer concierto en el BEC (ETB1 lo ofrecerá en directo), tras el del 6 y 12 de diciembre.
Ruper Ordorika: “Ordeno mi caos a través de las canciones”
El gigante músico oñatiarra, infalible cronista emocional de este país, presenta el disco Lurra ikutu barik (Elkar, 2025), un conmovedor ejercicio de musicalización de “algunos asuntos que me han interpelado inevitablemente”. Hablamos con Ordorika a las puertas de que comience Durangoko Azoka sobre la tarea de construir este disco, sobre creación, sobre su relación con el resto de músicos que han participado en la grabación, sobre la manera en la que asentarse en un mundo tan agitado y sobre la industria musical.