Agur, Gatibu!

Decir que te vas es más fácil que, finalmente, irte. Gatibu anunció en septiembre de 2024 que en diciembre de 2025 iba a dar por terminado su periplo musical de un cuarto de siglo, y el momento ha llegado.

El trance del adiós comenzó el pasado fin de semana, el sábado con el primero de los tres conciertos que el grupo ofrecerá en el BEC! y en Durangoko Azoka, donde se despidieron cara a cara de sus seguidores y seguidoras.