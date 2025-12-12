Últimos conciertos
Agur, Gatibu!

El grupo de Gernika ofrece este fin de semana en el BEC! sus últimos conciertos, con las cámaras de EITB como testigo. El viernes y el sábado culminarán la despedida que emprendieron el pasado fin de semana con el primero de la terna de conciertos en Barakaldo y la despedida cara a cara con sus fans en Durangoko Azoka. 

Haimar Arejita, Gaizka Salazar y Alex Sardui
Euskaraz irakurri: Agur, Gatibu!
Natxo Velez | EITB

Última actualización

Decir que te vas es más fácil que, finalmente, irte. Gatibu anunció en septiembre de 2024 que en diciembre de 2025 iba a dar por terminado su periplo musical de un cuarto de siglo, y el momento ha llegado. 

El trance del adiós comenzó el pasado fin de semana, el sábado con el primero de los tres conciertos que el grupo ofrecerá en el BEC! y en Durangoko Azoka, donde se despidieron cara a cara de sus seguidores y seguidoras.  

18:00 - 20:00

Este fin de semana, el viernes y el sábado, el grupo liderado por Alex Sardui, Haimar Arejita y Gaizka Salazar ofrecerá sus dos últimos conciertos, y dará por finalizado, así, un recorrido de 25 años que deja varias canciones incrustadas para siempre en la banda sonora vital de muchas y muchos. 

Gatibu deja nueve discos de estudio, en los que ha publicado canciones con tan largo recorrido como “Musturrak sartunde”, “Urepel”, “Bang Bang Txiki Txiki Bang Bang”, “Euritan dantzan”, “Aske maitte” e “Inpernuen ate joka”.  

Todavía quedan unas pocas entradas para los dos últimos conciertos, pero quien prefiera verlo desde casa podrá hacerlo el sábado, a partir de las 21:15, en directo en ETB1 y la plataforma Primeran. 

Gatibu inicia la serie de conciertos con una actuación llena de sorpresas
Un grupo de estudiantes de la EHU hace una guitarra a Gatibu
La fiebre del k-pop llega también a Euskal Herria: "Esto es solo la punta del iceberg, y aún nos queda mucho por recibir"
La fiebre del k-pop llega también a Euskal Herria: "Esto es solo la punta del iceberg, y aún nos queda mucho por recibir"

La película K-pop Demon Hunters y su exitazo "Golden" ha vuelto a traer a primera plana el pop coreano.  Música, estética, marketing… El k-pop es para muchos un estilo de vida. Analizamos el fenómeno y su impacto en Euskal Herria con el locutor de Gaztea Ibon Fernández, la cantante de k-pop Laura Satire y el presentador de concursos de baile k-pop en Euskadi Rubén Arbide. 

Ruper Ordorika: “Ordeno mi caos a través de las canciones”

El gigante músico oñatiarra, infalible cronista emocional de este país, presenta el disco Lurra ikutu barik (Elkar, 2025), un conmovedor ejercicio de musicalización de “algunos asuntos que me han interpelado inevitablemente”. Hablamos con Ordorika a las puertas de que comience Durangoko Azoka sobre la tarea de construir este disco, sobre creación, sobre su relación con el resto de músicos que han participado en la grabación, sobre la manera en la que asentarse en un mundo tan agitado y sobre la industria musical. 
