Los miembros de Gatibu se muestran "contentos, eufóricos", ante su último concierto 

18:00 - 20:00
Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".

 

