Los miembros de Gatibu se muestran "contentos, eufóricos", ante su último concierto
Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".
Hallan 55 objetos personales que pertenecieron a Pablo Sarasate
Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985. Los baúles contienen, entre otras piezas, pinturas y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.
Agur, Gatibu!
El grupo de Gernika ofrece este fin de semana en el BEC! sus últimos conciertos, con las cámaras de EITB como testigo. El viernes y el sábado culminarán la despedida que emprendieron el pasado fin de semana con el primero de la terna de conciertos en Barakaldo y la despedida cara a cara con sus fans en Durangoko Azoka.
Birgade Loco, Hofe, Metrika Lukiek, La Élite y Xiberoots, primeros grupos para el festival Batbatean de Vitoria
El festival, que celebrará su primera edición en Mendizabala, también incluirá en su programación a Añube, Apotheke, Bull Brigade, Hell Beer Boys, Jarfaiter, Etxepe, Nafarroa 1512, Nerve Agent, Segismundo Toxicomano…
Pello Reparaz, Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena ponen voz a la Korrika
La canción “Xiberutikan mendebaldera” acompañará a la 24ª edición de la carrera en apoyo al euskera. Ane Elordi ha explicado que “hemos elegido entre todas y todos los miembros de AEK a quién encargar la canción”.
Robbie Williams y Lily Allen encabezan el primer avance del 20 aniversario de Bilbao BBK Live
El festival ha anunciado un primer bloque de artistas en el que destacan David Byrne, Interpol, IDLES, Charlotte de Witte y Alabama Shakes. Bilbao BBK Live celebrará su vigésima edición del 9 al 11 de julio de 2026 en Kobetamendi. La venta Fan comenzará el 15 de diciembre y la venta general, el día 17 a las 10:00.
Tom Morello y Chris Isaak, en el BBK Legends Bilbao
El guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave actuará el sábado en el Bilbao Arena, mientras que el creador de la canción "Wicked game" volverá al festival bilbaíno la víspera, el 26 de junio.
Robe Iniesta, el “rey de Extremadura” que deja huella en Euskal Herria
El poeta y músico fallecido hoy, líder de Extremoduro, residió durante varios años en Bizkaia, y tuvo una estrecha relación con diferentes músicos vascos como sus compañeros en Extremoduro Iñaki “Uoho” Antón, José Ignacio Cantera y Miguel Colino, Fito Cabrales y el grupo Gatibu.
Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años
El músico extremeño ha fallecido a los 63 años. Su agencia de comunicación ha confirmado la noticia en un comunicado, sin detallar la causa de la muerte.
La fiebre del k-pop llega también a Euskal Herria: "Esto es solo la punta del iceberg, y aún nos queda mucho por recibir"
La película K-pop Demon Hunters y su exitazo "Golden" ha vuelto a traer a primera plana el pop coreano. Música, estética, marketing… El k-pop es para muchos un estilo de vida. Analizamos el fenómeno y su impacto en Euskal Herria con el locutor de Gaztea Ibon Fernández, la cantante de k-pop Laura Satire y el presentador de concursos de baile k-pop en Euskadi Rubén Arbide.