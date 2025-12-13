"Pozik, euforian" ekin diote Gatibuko kideek euren azken kontzertuari
25 urteko ibilbidearen ostean, abenduaren 13 honetan emango du Gatibuk azken kontzertua milaka lagunen aurrean, BECen. Kontzertua hasi aurretik, ETBrekin egon dira taldekideak eta garbi dute ez dagoela atzera bueltatik. Gaurko kontzertua agurra da, eta hemendik hilabetera pena, agian, etorriko den arren, une honetan "pozik, euforian" daudela esan dute.
Pablo Sarasaterenak izan ziren 55 objektu aurkitu dituzte
Pablo Sarasate musikari ospetsu eta hiriko seme kutunak hiriari emandako ondarea osatuko du Iruñeak, 1985ean lekualdaketa batean galdu ziren lau kutxatan gordeta zeuden 55 pieza berreskuratuta. Kaxa horietan, besteak beste, musikariak gordetzen zituen koadro eta eskulturak, argazkiak, arropak eta Felix Mendelssohn konpositore alemaniarraren eskuizkribu bat daude.
Agur, Gatibu!
Gernikar taldeak bere ibilbideko azken kontzertuak egingo ditu asteburuan, BEC!en, EITBko kamerak bertan daudela. Joan den asteburuan, BECen bertan eginiko lehen kontzertuan eta Durangoko Azokan publikoarekin buruz buru, abiatutako agurra burutuko du ostiral-larunbatetan.
Pello Reparazek, Maixux Zugarramurdik eta Erramun Martikorenak jarri diote ahotsa Korrikari
Xiberutikan mendebaldera kantak lagunduko dio euskararen aldeko lasterketaren 24. edizioari. Ane Elordik azaldu duenez, “AEKide guztion artean" erabaki dute "nori egin kantuaren enkargua”.
Tom Morello eta Chris Isaak, BBK Legends Bilbao jaialdian
Rage Aganst the Machine eta Audioslaveko gitarristak larunbatean joko du Bilbao Arenan, eta Wicked gameren sortzailea bezperan, ekainaren 26an, itzuliko da Bilboko jaialdira.
Robe Iniesta, Euskal Herrian itzala utzi duen “Extremadurako erregea”
Gaur zendu den musikari eta poeta, Extremoduroko burua, Bizkaian bizi izan zen hainbat urtez, eta lotura estua izan zuen zenbait euskal musikarirekin, hala nola Iñaki "Uoho" Antón, Jose Ignacio Cantera eta Miguel Colino Extremoduroko taldekideekin, Fito Cabralesekin eta Gatibu taldearekin.
Robe Iniesta, Extremoduroko liderra, hil da, 63 urterekin
Extremadurako musikaria 63 urte zituela hil da. Bere komunikazio agentziak albistearen berri komunikatu bidez eman du, heriotzaren zergatia zehaztu gabe.
K-poparen sukarraldia Euskal Herrian da: "Hau izozmendiaren tontorra baino ez da, eta oraindik asko dago etortzeko"
KPop Demon Hunters filmak eta bertako "Golden" kanta arrakastatsuak Korea lerroburuetara eraman dute beste behin. Musika, estetika, marketina... K-popa bizimodu bat da askorentzat. Euskal Herrian musika estilo horrek duen zabalkundeaz mintzatu gara Ibon Fernandez Gazteako esatariarekin, Laura Satire k-pop abeslariarekin eta Ruben Arbide k-pop dantza lehiaketetako aurkezlearekin.
Gatibuk sorpresaz beteriko emanaldi batekin ekin dio agur kontzertu sortari
Gernikako taldeak abenduaren 13an utziko ditu eszenatokiak, BECen eskainiko duen hirugarren kontzertuarekin, abenduaren 6koaren eta 12koaren ostean. ETB1ek zuzen-zuzenean emango du azken emanaldi hori.
Ruper Ordorika: “Kantuen bitartez antolatzen dut neure anabasa”
Oñatiar musikari erraldoiak, herri honen bizitza emozionalaren kronikari nekaezinak, Lurra ikutu barik diskoa (Elkar, 2025) argitaratu du, sasoi zail batean “hautatu gabe, gainetik, etorri zaizkidan gai batzuk” musikatzeko ariketa zirraragarria. Lan hori ontzeko ahaleginaz, sortzeaz, musikariekiko harremanaz, ikaran ari den mundu batean kokatzeko moduaz eta musikaren industriaz hitz egin dugu Ordorikarekin, Durangoko Azokaren atarian.