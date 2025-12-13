AZKEN KONTZERTUA
"Pozik, euforian" ekin diote Gatibuko kideek euren azken kontzertuari

18:00 - 20:00
EITB

25 urteko ibilbidearen ostean, abenduaren 13 honetan emango du Gatibuk azken kontzertua milaka lagunen aurrean, BECen. Kontzertua hasi aurretik, ETBrekin egon dira taldekideak eta garbi dute ez dagoela atzera bueltatik. Gaurko kontzertua agurra da, eta hemendik hilabetera pena, agian, etorriko den arren, une honetan "pozik, euforian" daudela esan dute.

 

