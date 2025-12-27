ÓBITO
Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, fallece a los 65 años

AME710. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/12/2025.- Fotografía del 10 de Diciembre de 2023 del músico de la banda británica The Cure, Perry Bamonte, durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia). Bamonte falleció este viernes a los 65 años de edad, según informó la banda británica a través de un comunicado en su sitio web oficial. EFE/ Camila Díaz
Euskaraz irakurri: Perry Bamonte hil da, The Cure talde britainiarreko gitarrista, 65 urte zituela
Nació en Londres en 1960, y comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años. Descrito por el grupo como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", Bamonte fue integrante esencial de The Cure desde 1990.

