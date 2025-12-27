HERIOTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Perry Bamonte hil da, The Cure talde britainiarreko gitarrista, 65 urte zituela

AME710. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/12/2025.- Fotografía del 10 de Diciembre de 2023 del músico de la banda británica The Cure, Perry Bamonte, durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia). Bamonte falleció este viernes a los 65 años de edad, según informó la banda británica a través de un comunicado en su sitio web oficial. EFE/ Camila Díaz
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Londresen jaio zen, 1960an, eta 19 urte zituela hasi zuen bere musika-ibilbidea baxu-jotzaile gisa. "Lasaia, bizia, intuitiboa, etengabea eta izugarri sortzailea", ingurukoen arabera, Bamonte The Cure taldeko funtsezko kidea izan zen 1990etik.

Kultura Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X