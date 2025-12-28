Tras unos 50 conciertos ofrecidos durante todo el año 2025, la gira realizada con motivo del 40 aniversario del primer disco de Duncan Dhu, ha aterrizado en el palacio Kursaal. En este tour, Erentxun ofrece las canciones más conocidas de la banda donostiarra, así como algunos temas que nunca tocaron en un concierto.