BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mikel Urdangarin ofrece un concierto mágico, como viene siendo habitual, en Navidad

Kontzertu magikoa eskaini du bart Mikel Urdangarinek, ohi bezala, Gabonen bueltan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kontzertu magikoa eskaini du bart Mikel Urdangarinek, ohi bezala, Gabonen bueltan
author image

EITB

Última actualización

Mikel Urdangarin lleva más de 20 años ofreciendo una actuación especial el último fin de semana del año. Con todas las entradas agotadas, el cantante ha atraído a público desde muchos puntos de Euskal Herria. Ha reunido caras nuevas y antiguas en el Kafe Antzokia de Bilbao. 

Música Comunidad Autonóma Vasca Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X