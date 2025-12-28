Kontzertu magikoa eskaini du bart Mikel Urdangarinek, ohi bezala, Gabonen bueltan

BILBO
Kontzertu magikoa eskaini du bart Mikel Urdangarinek, ohi bezala, Gabonetan

18:00 - 20:00
EITB

20 urtetik gora daramatza Mikel Urdangarinek urteko azken asteburuan emanaldi berezia eskaintzen. Sarrera guztiak agortuta, Euskal Herriko txoko askotatik erakarri du publikoa. Aurpegi berriak eta aspaldikoak bildu ditu Bilboko Kafe Antzokian. 

