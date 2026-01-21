Entrevista
Gontzal Mendibil: “Prefiero emprender que resistir”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gontzal Mendibil: “Ekitea gustatzen zait, eustea baino gehiago”
Natxo Velez | EITB

El músico de Zeanuri celebra medio siglo de carrera musical este miércoles, 21 de enero, en el teatro Arriaga de Bilbao.

No faltarán en el repertorio piezas históricas como “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” o “Merezi ote”, y también se podrá disfrutar de composiciones más actuales.  En este formato, que tendrá continuidad después de este estreno, Mendibil compartirá escenario con ocho músicos, dos coristas, el grupo de danzas Beti Jai Alai y el coro Easo. 

Hablamos con él en pleno ensayo para el concierto. 

Música vasca Conciertos Teatro Arriaga Zeanuri Música

