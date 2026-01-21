El músico de Zeanuri celebra medio siglo de carrera musical este miércoles, 21 de enero, en el teatro Arriaga de Bilbao.

No faltarán en el repertorio piezas históricas como “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” o “Merezi ote”, y también se podrá disfrutar de composiciones más actuales. En este formato, que tendrá continuidad después de este estreno, Mendibil compartirá escenario con ocho músicos, dos coristas, el grupo de danzas Beti Jai Alai y el coro Easo.

Hablamos con él en pleno ensayo para el concierto.