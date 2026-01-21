Elkarrizketa
Gontzal Mendibil: “Ekitea gustatzen zait, eustea baino gehiago”

18:00 - 20:00
Natxo Velez | EITB

Zeanuriko musikariak mende erdiko ibilbide musikala ospatuko du asteazkenean, urtarrilak 21, Arriaga Bilboko antzokian.

Kantu zerrendan, ez dute huts egingo “Bagare”, “Herria maitatzeko” “Kapitalismoak” edo “Merezi ote”ren mailako kantu historikoek, eta abesti berriagoek ere entzungo dira. Aurrerago ere jarraipena izango duen formatu honetan (kontzertu gehiago egongo dira), zortzi musikari, bi korista, Beti Jai Alai dantza taldea eta Easo abesbatza izango ditu lagun Mendibilek. 

Emanaldiaren atarian, entsegu betean harrapatu eta berarekin hitz egin dugu, honetaz eta hartaz. 

Euskal musika Kontzertuak Arriaga Antzokia Zeanuri Musika

