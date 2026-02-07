Baga Biga cumple 20 años convertido en símbolo de la música vasca

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha condenado las acciones del ICE al aceptar el Grammy al Mejor Álbum Urbano por su trabajo Debí Tirar Más Fotos: ''Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera''. Claro y directo también fue el discurso de Billie Eilish: “Nadie es ilegal en tierra robada”. También hubo más mensajes que denunciaron lo que está haciendo Trump con los inmigrantes y con quienes protestan su campaña.