Baga Biga cumple 20 años convertido en símbolo de la música vasca
La discográfica se encarga del management de los grupos vascos y gestiona su estrategia: conciertos, grabaciones... Para celebrar su aniversario, Baga Biga ha organizado un concierto especial en el Euskalduna, con artistas que los han acompañado durante su trayectoria.
