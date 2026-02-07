Baga Bigak 20 urte bete ditu, euskal musikagintzaren ikur bilakatuta
Euskal taldeen managementaz arduratzen dira Baga Bigan, eta horien estrategia kudeatzen dute: kontzertuak, grabaketak... Urteurrena osaptzeko, Baga Bigak kontzertu berezia antolatu du gaur, larunbata, Euskaldunan, bere ibilbidean izandako artistekin.
“Rosas” La Oreja de Van Goghen kantuak mila milioi entzunaldiko marka gainditu du Spotifyn
Donostiako taldearen kantua “Let It Be”, “Imagine”, “Knockin’ On Heavens Door” edo “Like a Prayer” baino gehiago entzun da plataforma horretan.
Judith Jaureguik Victoria Eugeniara eraman du "Homeland"
Donostiar piano-jotzaileak bere hiriko antzokian ("oso leku berezia niretzat") aurkeztu du bart disko berria, Griegen pianorako kontzertua eta Manuel de Fallaren "Noches en los Jardines de España" biltzen dituen lana. Errezitaldian, Chopin, Grieg, De Falla, Komitas Vardapet, Villa-Lobos eta Ginasteraren piezak errepasatu zituen Jaureguik. Datorren hilean, Bilbon (martxoak 7 eta 8), Errenterian (martxoak 26) eta Donibane Lohizunen (martxoak 28) joko du.
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Lorca eta Falla batuko ditu Nafarroako Unibertsitateko Museoan
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Manuel de Falla konpositorea eta Federico García Lorca poeta batuko ditu De lo local a lo universal kontzertuan, otsailaren 5ean, Nafarroako Unibertsitateko Museoan (MUN). Musika proposamena Fallaren jaiotzaren 150. urteurrenarekin bat dator, eta XX. mendeko abangoardiak aztertzen ditu. Ignacio García-Vidalek zuzendutako entsegua bisitatu dugu.
Bad Bunnyk historia egin du Grammy sarietan, eta ICEren aurkako aldarria egin du: "Ez gara basatiak, gizakiak gara, eta amerikarrak"
Bad Bunny abeslari puertorricarrak ICEren ekintzak gaitzetsi ditu Grammy saria jasotzean: "Jainkoari eskerrak eman aurretik, ICE kanpora esango dut". Billie Eilishen hitzaldia ere argia eta zuzena izan da: “Inor ez da ilegala lapurtutako lurraldean”. Beste batzuek ere salatu zuten Trumpek migratzaileekin eta horren kontra protestatzen ari direnekin duen jokabidea.
Grammy sarien 68. edizioko palmaresa
Kendrick Lamarreck bereganatu ditu sari gehien Grabazio Arte eta Zientzien Ameriketako Estatu Batuetako Akademia Nazionalaren sarien gauean.
Grammy sariak irabazi dituzten artistek ICEren aurka egin dute oholtza gainetik
Grammy sarien 68. edizioa egin dute bart, Los Angelesen, eta Bad Bunnyk, Billie Eilishek eta beste hainbat artistak ICE kritikatu dute oholtza gainetik. Kendrick Lamarrek batu ditu sari gehien, eta Olivia Dean izendatu dute artista berri onena.
Bruce Springsteenek ICE Minneapolisen zabaltzen ari den indarkeriaren kontrako abestia argitaratu du
Streets of Minneapolis bi egunean idatzi eta grabatu du New Jerseyko musikariak, “hiria suntsitzen ari den Estatu-izuaren” aurrean, eta “bizilagun migratzaile errugabeei eta Alex Pretti eta Renee Goodi”, AEBko Immigrazio Kontrolerako eta Aduanetarako Zerbitzuaren esku hildako herritarrei, eskaini die.
Neil Youngek bere musika doan jarri du groenlandiarren eskura
Kanadar musikariak bere katalogoa Amazon Music plataformatik aterako duela ere iragarri du, eta kantu horiek eta hainbat film Groenlandiako herritarrei urririk lagatzea erabaki du, AEBren anexio mehatxuaren aurrean.
Elkar argitaletxea zigortu dute, Hertzainak taldearen kantuak baimenik gabe ustiatzeagatik
Donostiako merkataritza epaitegi batek 21.473,05 euroko kalte-ordaina aitortu die taldeko hiru kideri, “kalte ekonomiko eta moralagatik”. Epaia ez da irmoa, eta helegitea aurkez daiteke Gipuzkoako Auzitegian.