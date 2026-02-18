24-26 de julio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Bilbao Blues Festival premiará a Travellin' Brothers en su quinta edición

El festival ofrecerá más de una decena de conciertos gratuitos entre los días 24 y 26 de julio. El grupo de Leioa recibirá la txapela de honor del festival.
Travellin Brothers Bilbao Blues Festival
Travellin 'Brothers, en el Bilbao Blues Festival 2022
Euskaraz irakurri: Bilbao Blues Festival jaialdiak Travellin "Brothers sarituko du bere bosgarren edizioan
author image

EITB

Última actualización

El Bilbao Blues Festival celebrará del 24 al 26 de julio su quinta edición, en la que ofrecerá más de una decena de conciertos gratuitos con El Arenal como escenario principal y premiará la trayectoria de la banda vizcaína Travellin' Brothers.

Según ha destacado el director del festival, Carlos Malles, Travellin' Brothers es "una banda pionera, fue una de las primeras del género en Euskadi" y se convertirá en la primera banda vasca en "conseguir la txapela" del Bilbao Blues Festival. Ganadores del European Blues Challenge 2015 en Bruselas, la formación de Leioa acumula más de 1300 conciertos y 11 discos, y ya actuó en el festival en 2022.

El certamen continuará teniendo El Arenal como escenario principal del festival, donde este año los conciertos de gran formato se reservarán para el viernes y el sábado.

El festival está impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por la promotora Crazy Blues.

Travellin 'brothers invita a Bilbao a la fiesta de Unax. Crónica del concierto en Bilbao Blues Festival.
Bilbao Conciertos Música

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X