El Bilbao Blues Festival celebrará del 24 al 26 de julio su quinta edición, en la que ofrecerá más de una decena de conciertos gratuitos con El Arenal como escenario principal y premiará la trayectoria de la banda vizcaína Travellin' Brothers.

Según ha destacado el director del festival, Carlos Malles, Travellin' Brothers es "una banda pionera, fue una de las primeras del género en Euskadi" y se convertirá en la primera banda vasca en "conseguir la txapela" del Bilbao Blues Festival. Ganadores del European Blues Challenge 2015 en Bruselas, la formación de Leioa acumula más de 1300 conciertos y 11 discos, y ya actuó en el festival en 2022.

El certamen continuará teniendo El Arenal como escenario principal del festival, donde este año los conciertos de gran formato se reservarán para el viernes y el sábado.

El festival está impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por la promotora Crazy Blues.