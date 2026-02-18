Uztailak 24-26
Bilbao Blues Festival jaialdiak Travellin’ Brothers sarituko du bosgarren edizioan

Jaialdiak doako hamar kontzertu eskainiko ditu uztailaren 24 eta 26an, Areatza inguruan. Leioaztar taldeak jaialdiaren ohorezko txapela jasoko du. 

Travellin Brothers Bilbao Blues Festival

Travellin' Brothers, 2022ko Bilbao Blues Festivalen

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilbao Blues Festival jaialdiaren bosgarren edizioa izango da uztailaren 24tik 26ra. Bertan, doako hamar kontzertu baino gehiago eskainiko ditu, Areatza agertoki nagusi dela, eta Travellin' Brothers talde bizkaitarraren ibilbidea sarituko du.

Carlos Malles jaialdiaren zuzendariak azpimarratu duenez, Travellin' Brothers "talde aitzindaria da, generoko lehenetarikoa izan zen Euskadin", eta Bilbao Blues Festival jaialdiko "txapela" lortu duen lehen euskal taldea izango da. European Blues Challenge 2015 jaialdiko irabazleak Bruselan, Leioako taldeak 1.300 kontzertu eta 11 disko baino gehiago bildu ditu, eta 2022an ere jo zuen jaialdian.

Jaialdiak Areatza izango du jaialdiaren agertoki nagusia, eta aurten formatu handiko kontzertuak ostiralerako eta larunbaterako erreserbatuko dira.

Jaialdia Bilboko Udalak bultzatzen du eta Crazy Blues sustatzaileak antolatzen du.

Travellin' Brothersek Bilbo osoa gonbidatu du Unaxen festara. Bilbao Blues Festival jaialdiko kontzertuaren kronika.
Bilbo Kontzertuak Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Judith Jauregui donostiar pianista Victoria Eugenia antzokian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Judith Jaureguik Victoria Eugeniara eraman du "Homeland"

Donostiar piano-jotzaileak bere hiriko antzokian ("oso leku berezia niretzat") aurkeztu du bart disko berria, Griegen pianorako kontzertua eta Manuel de Fallaren "Noches en los Jardines de España" biltzen dituen lana. Errezitaldian, Chopin, Grieg, De Falla, Komitas Vardapet, Villa-Lobos eta Ginasteraren piezak errepasatu zituen Jaureguik. Datorren hilean, Bilbon (martxoak 7 eta 8), Errenterian (martxoak 26) eta Donibane Lohizunen (martxoak 28) joko du.

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa kontzertu horretarako entsegua egin du.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Lorca eta Falla batuko ditu Nafarroako Unibertsitateko Museoan

Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Manuel de Falla konpositorea eta Federico García Lorca poeta batuko ditu De lo local a lo universal kontzertuan, otsailaren 5ean, Nafarroako Unibertsitateko Museoan (MUN). Musika proposamena Fallaren jaiotzaren 150. urteurrenarekin bat dator, eta XX. mendeko abangoardiak aztertzen ditu. Ignacio García-Vidalek zuzendutako entsegua bisitatu dugu.

