Bilbao Blues Festival jaialdiak Travellin’ Brothers sarituko du bosgarren edizioan
Jaialdiak doako hamar kontzertu eskainiko ditu uztailaren 24 eta 26an, Areatza inguruan. Leioaztar taldeak jaialdiaren ohorezko txapela jasoko du.
Bilbao Blues Festival jaialdiaren bosgarren edizioa izango da uztailaren 24tik 26ra. Bertan, doako hamar kontzertu baino gehiago eskainiko ditu, Areatza agertoki nagusi dela, eta Travellin' Brothers talde bizkaitarraren ibilbidea sarituko du.
Carlos Malles jaialdiaren zuzendariak azpimarratu duenez, Travellin' Brothers "talde aitzindaria da, generoko lehenetarikoa izan zen Euskadin", eta Bilbao Blues Festival jaialdiko "txapela" lortu duen lehen euskal taldea izango da. European Blues Challenge 2015 jaialdiko irabazleak Bruselan, Leioako taldeak 1.300 kontzertu eta 11 disko baino gehiago bildu ditu, eta 2022an ere jo zuen jaialdian.
Jaialdiak Areatza izango du jaialdiaren agertoki nagusia, eta aurten formatu handiko kontzertuak ostiralerako eta larunbaterako erreserbatuko dira.
Jaialdia Bilboko Udalak bultzatzen du eta Crazy Blues sustatzaileak antolatzen du.
Señeak egonaldiak musika gerturatuko die gazteei
Señeak Bizkaia Rock Kanpusak "lehen mailako euskal artistekin" ikasteko aukera eskaintzen die 14 eta 17 urte bitarteko gazteei.
Kneecap taldea Bilbora itzuliko da, ekainean
Bilbao BBK Live jaialdiaren iazko edizioan jo eta gero, Belfasteko hirukoteak “Fenian” disko berria aurkeztuko du oraingoan, Santana 27 aretoan, ekainaren 8an.
Pepo Márquez: “Jada ez dago kontsumo kultural kaltegaberik”
“Antineutral” saiakeran, musikari eta musika industriako profesionalak musika lurralde neutrala izan ote daitekeen galdetzen dio bere buruari (spoilerra, ez), eta inbertsio funtsek, joko eremu horretan sartuta, hankaz gora jarri duten industriaren zentzu kulturalean sakontzen du.
Izaro abenduan itzuliko da, disko berriarekin
Mallabiar kantariak “Arkitektura” disko berria kaleratuko duela iragarri du. 2027ko urtarrilean aurkeztuko du lan hori zuzenean, Irunen.
Arriagak ireki eta Fallak itxiko du Musika-Música jaialdia
Bilboko jaialdiaren 25. edizioa Arriagan hasi, eta Euskalduna jauregian egingo da martxoaren 6, 7 eta 8an.
Baga Bigak 20 urte bete ditu, euskal musikagintzaren ikur bilakatuta
Euskal taldeak eta artistak kudeatzeaz arduratzen dira Baga Bigan, eta horien estrategia lantzen dute: kontzertuak, grabazioak... Urteurrena ospatzeko, Baga Bigak kontzertu berezia antolatu du gaur, larunbata, Euskaldunan, beraiekin aritu diren talde eta artista askorekin elkarlanean.
“Rosas” La Oreja de Van Goghen kantuak mila milioi entzunaldiko marka gainditu du Spotifyn
Donostiako taldearen kantua “Let It Be”, “Imagine”, “Knockin’ On Heavens Door” edo “Like a Prayer” baino gehiago entzun da plataforma horretan.
Judith Jaureguik Victoria Eugeniara eraman du "Homeland"
Donostiar piano-jotzaileak bere hiriko antzokian ("oso leku berezia niretzat") aurkeztu du bart disko berria, Griegen pianorako kontzertua eta Manuel de Fallaren "Noches en los Jardines de España" biltzen dituen lana. Errezitaldian, Chopin, Grieg, De Falla, Komitas Vardapet, Villa-Lobos eta Ginasteraren piezak errepasatu zituen Jaureguik. Datorren hilean, Bilbon (martxoak 7 eta 8), Errenterian (martxoak 26) eta Donibane Lohizunen (martxoak 28) joko du.
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Lorca eta Falla batuko ditu Nafarroako Unibertsitateko Museoan
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Manuel de Falla konpositorea eta Federico García Lorca poeta batuko ditu De lo local a lo universal kontzertuan, otsailaren 5ean, Nafarroako Unibertsitateko Museoan (MUN). Musika proposamena Fallaren jaiotzaren 150. urteurrenarekin bat dator, eta XX. mendeko abangoardiak aztertzen ditu. Ignacio García-Vidalek zuzendutako entsegua bisitatu dugu.