Janus Lester anuncia nuevo disco e inicio de gira
El músico navarro presentará su nuevo disco, que ya está avanzado, en diciembre de 2026 en el palacio Euskalduna (19) y el Kursaal de San Sebastián (26).
Mari Puri Herrero ilustra la Quincena Musical
La 87ª edición del festival musical se celebrará entre los días 2 y 30 de agosto, y la artista bilbaína ha sido la responsable de diseñar su cartel. Un recital del tenor peruano Juan Diego Flórez inaugurará la programación musical.
Kiliki, Ezezez, Maruxak, Merina Gris y Naxker se unen al festival Oihu Bat Palestinara
El festival solidario con Palestina, que se desarrollará el 21 de marzo en Durango, da por cerrado su cartel y pone a la venta entradas on line desde este miércoles.
132 cantantes amateurs ensayan con la Euskadiko Orkestra
La segunda edición del proyecto Abestu Euskadiko Orkestrarekin a su ecuador. Durante dos meses, cada miércoles, 132 cantantes no profesionales seleccionados por sorteo de entre 600 candidatos y candidatas trabajan para subir al escenario junto a la Euskadiko Orkestra.
El Bilbao Blues Festival premiará a Travellin' Brothers en su quinta edición
El festival ofrecerá más de una decena de conciertos gratuitos entre los días 24 y 26 de julio. El grupo de Leioa recibirá la txapela de honor del festival.
Aimarz, Gozategi, Malko, Maruxak, Tatta, Kaos Etiliko y Ganibet se unen al festival Batbatean
El festival celebrará su primera edición los días 15 y 16 de mayo, en Mendizabala.
El encuentro Señeak acercará de nuevo la música a los jóvenes
El programa propone una estancia de cinco días a jóvenes de entre 14 y 17 años, en la ikastola Lauaxeta. El plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta el 8 de marzo, y las y los jóvenes podrán compartir tiempo y enseñanzas con músicos como Alex Sardui y Ekain Alzona, de Gatibu.
Kneecap regresa a Bilbao en junio
Tras actuar en la pasada edición del Bilbao BBK Live, el trío de Belfast presentará su nuevo disco, "Fenian", el 8 de junio en la sala Santana 27.
Zahara, Neomak, Duncan Dhu, Idoia y Lamia Mari, del 28 a 30 de mayo en el festival Miramar Gauak
Esta primavera se celebrará una nueva edición del festival donostiarra, en el que también actuarán Veintiuno, Carlos Ares, Supercremalleras, Kiko Veneno y Bebe.
Pepo Márquez: “Ya no existe un consumo cultural inocente”
El músico y profesional de la industria de la música se pregunta en el ensayo “Antineutral” si la música puede ser un territorio neutral (spoiler, no), y profundiza en el sentido cultural de una industria sacudida por la irrupción de los fondos de inversión en su tablero.