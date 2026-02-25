Música
Janus Lester anuncia nuevo disco e inicio de gira

Janus Lester Euskaldunan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Janus Lesterrek disko berria eta biraren hasiera iragarri ditu

Última actualización

El músico navarro presentará su nuevo disco, que ya está avanzado, en diciembre de 2026 en el palacio Euskalduna (19) y el Kursaal de San Sebastián (26). 

Conciertos Música vasca Música

