Janus Lester anuncia nuevo disco e inicio de gira

El programa propone una estancia de cinco días a jóvenes de entre 14 y 17 años, en la ikastola Lauaxeta. El plazo de inscripción estará abierto desde hoy hasta el 8 de marzo, y las y los jóvenes podrán compartir tiempo y enseñanzas con músicos como Alex Sardui y Ekain Alzona, de Gatibu.