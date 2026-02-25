Musika
Janus Lesterrek disko eta bira berriak iragarri ditu

Janus Lester Euskaldunan
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

2026ko abenduan aurkeztuko du musikari nafarrak disko berria, Euskalduna Jauregian (hilak 19) eta Donostiako Kursaalen (hilak 26). 

Kontzertuak Euskal musika Musika

