El festival Bigsound Barakaldo suma a Leire Martínez a su cartel
La cantante guipuzcoano actuará en el festival, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en Barakaldo, junto a Myke Towers, Lola Índigo, Juan Magán, Omar Montes, Inazio y Ben Yart.
Leire Martínez, ex cantante de La Oreja de Van Gogh, también estará en el festival Bigsound Barakaldo, junto a los ya anunciados Myke Towers, Lola Índigo, Juan Magán, Omar Montes, Beret, Inazoi, Ben Yart, Euskoprincess, Nil Moliner, Veintiuno, Despistaos, Lucho RK, Kidd Voodoo, Ptazeta, Samuraï y Mafalda Cardenal.
El encuentro musical se celebrará en el área de Ansio los días 3 y 4 de julio, y Martínez presentará allí su disco Historias de aquella niña, así como otros de toda su carrera.
Los vecinos y las vecinas de de Barakaldo podrán adquirir los abonos para el festival con un descuento del 25 % durante todo el mes de marzo o hasta agotar el cupo disponible.
Las entradas generales están a la venta por 70 euros,
