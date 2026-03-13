Juanjo Mena, la batuta vasca más universal
Juanjo Mena (Vitoria-Gasteiz, 1965) es el director de orquesta vasco de mayor fama y prestigio mundial en las últimas décadas. Comenzó sus estudios musicales, durante los que fue pupilo entre otros de Carmelo Bernaola, en la capital alavesa y los amplío más tarde en Madrid.
En 1997 fue nombrado director artístico de la recién estrenada EGO, Joven Orquesta de Euskal Herria, y desde 1999 a 2008 ocupó el puesto de director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. En 2010, comenzó su periplo como director titular de la Orquesta Filarmónica de la BBC, que recorrió hasta 2018.
Mena ha dirigido como invitado muchas de las orquestas más prestigiosas del mundo, entre las que se encuentran la Orquesta Filarmónica de Bergen (fue principal director invitado de la agrupación noruega), Berlín, Bamberg, Dinamarca, Francia, Nueva York, Boston, Chicago, Baltimore y, por supuesto, Euskadiko Orkestra con la que ha actuado frecuentemente.
Mena ha interpretado, tanto sobre el escenario como en estudio, piezas de maestros vascos como Arambarri, Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate y Escudero y se emociona especialmente con el Bolero de Rabel.
Su hermano es el contratenor Carlos Mena, y vive en Legutio. En 2017, le fue otorgada la Medalla de Oro de Álava, y en 2018 fue nombrado Hijo Predilecto de Vitoria-Gasteiz.
El 23 de enero de 2025, anunció que padece alzhéimer y que se encontraba preparado para interpretar "la partitura más compleja de su vida" junto a su familia, sus amigos y los médicos.
Ahora, ha anunciado que 2026 será su último año sobre el pódium, en el que se despedirá del público.
Así fue el vídeo en el que el director vasco hizo público que padecía la enfermedad
El director de orquesta Juanjo Mena, con más de dos décadas de trayectoria internacional, explicó públicamente en 2025 su diagnóstico y aseguró que afrontaría la enfermedad “con serenidad y gratitud por la música”.
Juanjo Mena se despide del público este año
El director de orquesta vitoriano encara sus “últimos conciertos desde el pódium”, que quiere que sean “motivo de celebración”. En enero de 2025, anunció que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Alzheimer.
