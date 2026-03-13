PROFILA
Juanjo Mena, euskal batuta unibertsala

Musikari gasteiztarra Bilboko Orkestra Sinfonikoaren, BBCko Orkestra Filarmonikoaren eta Cincinnatiko Maiatzeko Jaialdiaren zuzendari titularra izan da, eta Arabako Urrezko Domina eta Gasteizko Seme Kutunaren izendapena jaso ditu.
Juanjo Mena (Vitoria-Gasteiz, 1965) azken hamarkadetan munduan ospe handiena izan duen euskal orkestra-zuzendaria da. Musika-ikasketak hasi eta Carmelo Bernaolaren ardurapekoa izan zen, besteak beste, Arabako hiriburuan, eta geroago Madrilera joan zen.

1997an, EGO Euskal Herriko Gazte Orkestrako zuzendari artistiko izendatu zuten, orduan estreinatu berri, eta 1999tik 2008ra Bilbao Orkestra Sinfonikoko zuzendari artistiko eta titular izan zen. 2010ean, BBCko Orkestra Filarmonikoko zuzendari titular gisa hasi zen, 2018ra arte.

Menak munduko orkestra ospetsuenetako asko zuzendu ditu gonbidatu gisa, besteak beste, Bergengo Orkestra Filarmonikoa (Norvegiako taldearen zuzendari gonbidatu nagusia izan zen), Berlin, Bamberg, Danimarka, Frantzia, New York, Boston, Chicago, Baltimore eta, jakina, Euskadiko Orkestra.

Menak Arambarri, Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate eta Escudero bezalako euskal maisuen piezak interpretatu ditu taula gainean zein estudioan, eta bereziki hunkitzen da Rabelen Boleroarekin.

Bere anaia Carlos Mena kontratenorra da, eta Legution bizi da. 2017an Arabako Urrezko Domina eman zioten, eta 2018an Gasteizko Seme Kutun izendatu zuten.

2025eko urtarrilaren 23an, alzheimerra zuela eta "bere bizitzako partiturarik konplexuena" interpretatzeko prest zegoela iragarri zuen, familiarekin, lagunekin eta medikuekin batera.

Orain, iragarri du 2026 izango dela podiumaren azken urtea, eta publikoari agur esango diola. 

