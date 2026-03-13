Juanjo Mena, euskal batuta unibertsala
Juanjo Mena (Vitoria-Gasteiz, 1965) azken hamarkadetan munduan ospe handiena izan duen euskal orkestra-zuzendaria da. Musika-ikasketak hasi eta Carmelo Bernaolaren ardurapekoa izan zen, besteak beste, Arabako hiriburuan, eta geroago Madrilera joan zen.
1997an, EGO Euskal Herriko Gazte Orkestrako zuzendari artistiko izendatu zuten, orduan estreinatu berri, eta 1999tik 2008ra Bilbao Orkestra Sinfonikoko zuzendari artistiko eta titular izan zen. 2010ean, BBCko Orkestra Filarmonikoko zuzendari titular gisa hasi zen, 2018ra arte.
Menak munduko orkestra ospetsuenetako asko zuzendu ditu gonbidatu gisa, besteak beste, Bergengo Orkestra Filarmonikoa (Norvegiako taldearen zuzendari gonbidatu nagusia izan zen), Berlin, Bamberg, Danimarka, Frantzia, New York, Boston, Chicago, Baltimore eta, jakina, Euskadiko Orkestra.
Menak Arambarri, Guridi, Arriaga, Isasi, Usandizaga, Sarasate eta Escudero bezalako euskal maisuen piezak interpretatu ditu taula gainean zein estudioan, eta bereziki hunkitzen da Rabelen Boleroarekin.
Bere anaia Carlos Mena kontratenorra da, eta Legution bizi da. 2017an Arabako Urrezko Domina eman zioten, eta 2018an Gasteizko Seme Kutun izendatu zuten.
2025eko urtarrilaren 23an, alzheimerra zuela eta "bere bizitzako partiturarik konplexuena" interpretatzeko prest zegoela iragarri zuen, familiarekin, lagunekin eta medikuekin batera.
Orain, iragarri du 2026 izango dela podiumaren azken urtea, eta publikoari agur esango diola.
Horrelakoa izan zen euskal zuzendariak gaixotasuna zuela argitara eman zuen bideoa
Juanjo Mena orkestra zuzendariak, bi hamarkada baino gehiagoko nazioarteko ibilbidearekin, 2025ean azaldu zuen bere diagnostikoa eta gaixotasunari "lasaitasunez eta musikarekiko esker onez" aurre egingo ziola adierazi zuen.
Juanjo Menak agur esango dio publikoari, aurten
Gasteiztar orkestra zuzendariaren aurtengo kontzertuak “podiumetik” egingo dituen azkenak izango dira, eta bidea ospatu nahi du berorietan. 2025eko urtarrilean, alzheimerra detektatu ziotela iragarri zuen.
