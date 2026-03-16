Los espacios Basoa y Lasai del Bilbao BBK Live completan su cartel

Los próximos 9, 10 y 11 de julio, Basoa y Lasai volverán a ofrecer a las y los visitantes al 20ª aniversario de Bilbao BBK Live dos programaciones diferenciadas: “pista inmersiva y refugio nocturno” en Basoa, y un espacio más pausado en Lasai.

En Lasai, actuarán 2manydjs y Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), junto a DJ Koze, Paula Tape, Dee Diggs y Guim, además de Donato Dozzy, DJ Nobu, Vlada, Sedef Adasï y Miravalles.

Completan la programación Bashkka, Badsista, Nicolas Lutz, y Mattias El Mansouri.



En Basoa, el colectivo Minor presentará a Suze Ijó, James Massiah, Livwutang, Joni DJ y Amelia Holt; Meritxell de Soto propone a Elena Barker, Genosidra, Somadamantina (live), Torus y la propia Meritxell de Soto; y completan la oferta Ylia, Toni Bass, Alexis Le-Tan y el dúo catalán Iro Aka