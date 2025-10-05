Teatro
Última función de teatro en Pabellón 6 antes de su derribo y reconstrucción

Pabellon 6 bota eta berritu aurreko azken emanaldia egin dute igande honetan
18:00 - 20:00
Pabellón 6. Imagen tomada del vídeo.
EITB

Última actualización

Después de 14 años y tras cerca de 2.200 espectáculos, el teatro Pabellón 6 de Bilbao será derribado, pero será para reconstruirlo. El domingo 5 de octubre han ofrecido su última actuación, la obra Ay, Carmela, representada en numerosas ocasiones.

 

