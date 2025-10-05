Antzerkia
Pabellon 6 bota eta berritu aurreko azken emanaldia egin dute

Pabellon 6 bota eta berritu aurreko azken emanaldia egin dute igande honetan
18:00 - 20:00
Pabellon 6. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

14 urteren ondoren eta 2.200 ikuskizun ingururen ostean, Bilboko Pabellon 6 antzokia bota egingo dute, baina berreraikitzeko izango da. Urriaren 5ean, igandean, eskaini dute azken emanaldia. Bertan sarritan antzeztutako Ay, Carmela lana aukeratu dute etapa bati agur esateko.

Antzerkia Bizkaia Bilbo

