Nubes y claros y ascenso de temperaturas para comenzar el fin de semana
A partir del viernes por la tarde se abrirán amplios claros y subirán las temperaturas. De cara al sábado, el ambiente será veraniego, aunque podría llover algo durante la primera mitad del día, sobre todo en la costa. Sin embargo, el paso de un frente traerá nubes y lluvias para el domingo.
Hoy, viernes, por la mañana todavía habrá bastantes nubes y lloverá, sobre todo cerca de la costa, pero por la tarde se irán imponiendo los claros. Al mediodía y en la costa el viento girará a oeste-noroeste, y se producirán algunos chubascos, sobre todo cerca de la costa y en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde los claros serán más amplios y habrá ratos de sol. En el interior soplará del noroeste a partir de la mañana, con algunas rachas fuertes por la tarde. Las temperaturas máximas se recuperan un poco.
El sábado por la tarde quedará soleado y se espera un nuevo ascenso de las temperaturas. Todavía podría llover algo durante la primera mitad del día, sobre todo en el noreste y en la costa. Por la tarde los claros serán muy amplios. En la mitad sur el tiempo será soleado, aunque no estará completamente despejado. Las temperaturas máximas subirán y adoptarán un aspecto más veraniego; también subirán un poco las mínimas.
El paso de un frente traerá nubes y lluvias para el domingo. Las nubes irán a más a primeras horas y se producirán chubascos a partir de la mañana, sobre todo en la mitad norte, donde serán más frecuentes y algo más intensos; de cara a la tarde se podrían producir también algunas tormentas.
Aviso amarillo por olas hasta el sábado
El aviso amarillo por olas que comenzó el pasado martes se mantendrá hasta este sábado ya que se espera marejada e incluso mar gruesa y vientos que pueden superar los 80 kilómetros por hora.
Estos avisos prolongados por olas son poco frecuentes en verano y se deben a la borrasca que se ha generado a partir del huracán Erin.
Hoy, viernes, las olas podrían alcanzar los 2,5 metros por la mañana y los 3 o 3,5 por la tarde.
Para el sábado el aviso por riesgo para la navegación terminará a las doce del mediodía. En ese periodo las olas alcanzarán los 2,5 o 3 metros, pero ya por la tarde se situarán por debajo de los dos metros.
Más noticias sobre eguraldia
¿Es normal el fuerte oleaje de estos días? ¿Hasta cuándo va a durar?
La cola del huracán Erin nos está golpeando y eso está haciendo las delicias de los surfistas ya que tanto la ola Belharra en Iparralde como la reconocida ola izquierda de Mundaka han hecho su aparición.
Aviso amarillo en el litoral por fuerte oleaje
El Departamento de Seguridad ha activado avisos para hoy y mañana por riesgo marítimo costero. Se han adoptado medidas de protección en varios municipios; en Donostia-San Sebastián, la isla y el Paseo Nuevo permanecen cerrados.
El calor vuelve a Euskal Herria
El lunes estará marcado por temperaturas muy altas en el interior, mientras que el martes se prevé un descenso térmico y la aparición de lluvias en algunos puntos.
Navarra activa el aviso amarillo por tormentas y fuertes rachas de viento
El centro, Pirineo y la Ribera del Ebro podrán verse afectados entre la tarde y la medianoche, con riesgo de granizo.
El tiempo mejorará para el fin de semana, aunque el domingo podría volver la nubosidad
Con el paso de las horas irán apareciendo claros desde hoy, y el sábado lucirá el sol. La niebla volverá para el último día de la semana, aunque siempre manteniendo la tendencia a templar.
Aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas en la vertiente cantábrica
Esta tarde se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento. Mañana, jueves, se mantendrá la misma situación hasta el mediodía.
Bajan, por fin, las temperaturas
En la mayoría de las zonas, los valores más altos se mantendrán a partir de hoy por debajo de los 25 ºC, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Dejando atrás el calor extremo, los próximos días se avecinan frescos y lluviosos
En la mayoría de las zonas los valores más altos serán inferiores a 25 ºC a partir de mañana, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Últimos coletazos de la ola de calor en Euskal Herria antes del cambio radical con acusado descenso de temperaturas
Este domingo han activado la alerta roja en Navarra por temperaturas altas extremas, y continuarán en alerta naranja en Álava e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.