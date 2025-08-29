Nubes y claros y ascenso de temperaturas para comenzar el fin de semana

A partir del viernes por la tarde se abrirán amplios claros y subirán las temperaturas. De cara al sábado, el ambiente será veraniego, aunque podría llover algo durante la primera mitad del día, sobre todo en la costa. Sin embargo, el paso de un frente traerá nubes y lluvias para el domingo.

Hoy, viernes, por la mañana todavía habrá bastantes nubes y lloverá, sobre todo cerca de la costa, pero por la tarde se irán imponiendo los claros. Al mediodía y en la costa el viento girará a oeste-noroeste, y se producirán algunos chubascos, sobre todo cerca de la costa y en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde los claros serán más amplios y habrá ratos de sol. En el interior soplará del noroeste a partir de la mañana, con algunas rachas fuertes por la tarde. Las temperaturas máximas se recuperan un poco.

El sábado por la tarde quedará soleado y se espera un nuevo ascenso de las temperaturas. Todavía podría llover algo durante la primera mitad del día, sobre todo en el noreste y en la costa. Por la tarde los claros serán muy amplios. En la mitad sur el tiempo será soleado, aunque no estará completamente despejado. Las temperaturas máximas subirán y adoptarán un aspecto más veraniego; también subirán un poco las mínimas.

El paso de un frente traerá nubes y lluvias para el domingo. Las nubes irán a más a primeras horas y se producirán chubascos a partir de la mañana, sobre todo en la mitad norte, donde serán más frecuentes y algo más intensos; de cara a la tarde se podrían producir también algunas tormentas.

Aviso amarillo por olas hasta el sábado

El aviso amarillo por olas que comenzó el pasado martes se mantendrá hasta este sábado ya que se espera marejada e incluso mar gruesa y vientos que pueden superar los 80 kilómetros por hora.



Estos avisos prolongados por olas son poco frecuentes en verano y se deben a la borrasca que se ha generado a partir del huracán Erin.



Hoy, viernes, las olas podrían alcanzar los 2,5 metros por la mañana y los 3 o 3,5 por la tarde.



Para el sábado el aviso por riesgo para la navegación terminará a las doce del mediodía. En ese periodo las olas alcanzarán los 2,5 o 3 metros, pero ya por la tarde se situarán por debajo de los dos metros.