Hodeiak eta ostarteak eta tenperatura maximoak gora, asteburua hasteko
Larunbatean tenperatura maximoek gora egingo dute eta udako giroa nagusituko da. Igandean fronte bat iritsiko da eta euria egingo du. Gainera, olatuengatik ezarrita dagoen abisu horia larunbat eguerdira arte mantenduko da.
Gaur arratsaldetik aurrera ostarteak zabaldu eta tenperatura maximoak igo egingo dira. Larunbatean uda giroa nagusituko da eta eguzkitsu egongo da ia denean, baina euria egin dezake goizeko lehen orduetan. Igandean fronte bat iritsiko da eta euria egingo du.
Gaur, ostirala, hodeiak agertuko dira eta euri pixka bat egingo du, bereziki kostaldetik hurbil, baina arratsaldean argitzera egingo du. Eguerdian haizeak mendebal eta ipar-mendebaldera egingo du, eta haizearen aldaketarekin batera zaparrada batzuk botako ditu, bereziki kostaldean eta egunaren erdiko orduetan. Gero arratsaldeak aurrera egin ahala hodeitza saretuago egongo da eta ostarteak nagusituko dira. Gainera, tenperatura maximoek gora egingo dute.
Larunbatean giroa eguzkitsua izango da eta tenperaturak gora egingo du berriro. Kostaldean ostarteak agertuko dira; egunaren lehenengo partean euria egin dezake oraindik, batez ere ipar-ekialdean eta kostaldean. Arratsaldean urdinguneak askoz zabalagoak izango dira. Hegoaldean giroa eguzkitsua izango da, erabat garbi egongo ez den arren. Tenperatura maximoak igoko dira berriro eta leku gehienetan uda garaikoak izango dira.
Igandean fronte hotz bat sartuko da eta euria egingo du bereziki kostaldean. Egunaren hasieran hodeiak ugaritu egingo dira eta goizetik aurrera zaparradak botako ditu, batez ere ipar partean. Arratsaldean ekaitzak ere jo dezake. Halaber, tenperatura maximoak hiruzpalau gradu jaitsiko dira.
Abisu horia olatuengatik larunbatera arte
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak larunbat eguerdira arte luzatu du itsasaldeko arriskuagatik Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean ezarrita dagoen abisu horia.
Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur, olatuen altuera 2,5 metro ingurukoa izango da goizean, eta 3-3,5 metro ingurukoa, berriz, arratsaldean.
Nabigaziorako abisu horia larunbat eguerdian amaituko da. Goizean oraindik ere 2,5-3 metro arteko olatuak espero dira, baina arratsaldean bi metrotik beherakoak izango dira.
