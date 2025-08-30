El aviso amarillo por olas se extiende hasta el domingo, por olas de entre 2 y 2,5 metros
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha extendido hasta las 18:00 horas el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero de navegación para las dos primeras millas, ya que la altura de ola significante podría superar los 2 metros, que se volverá a activar desde las 21:00 a 00:00 horas de mañana, domingo, dado que la altura de ola significante subirá durante la tarde hasta rondar los 2-2,5 metros a últimas horas.
Según ha informado Euskalmet, la mar de fondo del noroeste levantará hoy, sábado, olas en torno a 1,5-2 metros. El viento del suroeste con fuerza 2-3, en las horas centrales rolará a componente norte con fuerza 2 a 3, y originará mar rizada a marejadilla.
El domingo la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 1,5-2 metros, subiendo a 2 metros a últimas horas. El viento soplará de componente oeste con fuerza 2 a 3, originando mar rizada a marejadilla.
Esta mañana se han registrado olas de 2,6 metros en la estación de Bilbao, de 2,5 metros en la boya de Sopela y de 2,1 en la de Mutriku.
