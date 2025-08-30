Igandera arte luzatu dute 2,5 metrorainoko olatuengatik ezarritako abisu horia
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak igandera arte luzatu du itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia, 2,5 metrorainoko olatuak espero baitira, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Gaur, larunbata, 18:00ak arte egongo da indarrean, olatuen altuera adierazgarria 2 metrotik gorakoa izan daitekeelako, Euskalmeten aurreikuspenen arabera.
Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, 2-3ko indarrarekin, baina egunaren erdialdeko orduetan iparretik sartuko da eta itsaso kizkurra edo itsaskirria eragingo du.
Igandean, abisu horia 21:00etatik 00:00etara aktibatuko da. Olatuen altuera adierazgarria igo egingo da eta 2-2,5 metrokoa izango da azken orduetan. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 1,5-2 metro inguruko olatuak altxatuko ditu, azken orduetan 2 metro ingurukoak. Mendebaleko haizea ibiliko da, 2-3ko indarrarekin, eta itsaso kizkurra edo itsaskirria eragingo du.
Gaur goizean, 2,6 metroko olatuak neurtu dituzte Bilboko estazioan, 2,5 metrokoak Sopelan eta 2,1 metrokoak Mutrikun.
