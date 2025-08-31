TORMENTAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde

18:00 - 20:00

Tormenta en Ochagavía esta tarde. Foto: Germán Gorraiz.

Euskaraz irakurri: Euria eta kazkabarra gogotik bota du Nafarroako hainbat txokotan igande arratsaldean
author image

EITB

Última actualización

Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.  

Tormentas Eguraldia Navarra

Más noticias sobre el tiempo

Cargar más