Euria eta kazkabarra gogotik bota ditu Nafarroako hainbat txokotan igande arratsaldean

18:00 - 20:00

Zaparrada Otsagabian, igande arratsaldean. Argazkia: German Gorraiz.

EITB

Iragarpenak bete dira eta 17:00etatik aurrera hasi da euria zarra-zarra, baita kazkabarra ere han-hemenka. Goizuetan bota du gehien  24,9 litro pilatu dira ordu erdian. Beran ere euria goi eta behe, 21,9 litro pilatu dira. Iruñean gutxixeago bota du, baina, asko hala ere, 15,3 litro zehazki. 

