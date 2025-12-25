El Tiempo
Aviso amarillo por nieve este viernes en el interior de Euskadi

Se esperan acumulaciones débiles y cota de nieve inicial entre 600 y 800 metros, con temperaturas bajas tras la fría noche de Navidad.
PAMPLONA, 21/11/2025.- Aspecto que presenta la Vuelta del Castillo de Pamplona este viernes, jornada en la que las nevadas de las últimas horas están ocasionando afecciones al tráfico especialmente en la A-15, dentro de la red principal, y en varias vías secundarias, sin que por el momento se tenga constancia de incidencias reseñables. EFE/ Iñaki Porto
La cota de nieve podría situarse entre los 600 y 800 metros. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Abisu horia elurragatik ostiral honetan, Euskadiko barnealdean
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un aviso amarillo por nieve para el interior de Euskadi este viernes, 26 de diciembre, desde las 00:00 hasta las 09:00 horas.

La cota de nieve podría situarse entre los 600 y 800 metros a primeras horas, ascendiendo por encima de los 1000 metros a lo largo de la mañana.

Se prevén precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en las zonas del este y sur del territorio, con espesores estimados de 0-2 cm a 1000 metros y de 0-1 cm a 600 metros. En cotas más bajas, alrededor de los 200 metros, no se esperan acumulaciones.

La medida se produce después de una Nochebuena muy fría, con mínimas cercanas o por debajo de 0 ºC en el interior y heladas en la mitad sur. Las temperaturas máximas para hoy se han mantenido contenidas, entre 4 y 8 ºC, y se prevé un ascenso ligero para mañana, aunque el ambiente seguirá siendo frío en el interior.

El Departamento de Seguridad recuerda extremar la precaución en las carreteras del interior durante las primeras horas del viernes y estar atentos a posibles placas de hielo, especialmente en zonas de montaña.

El tiempo en Navidad: Frío y heladas en el interior, con lluvias débiles en los próximos días
Nieve Gipuzkoa Bizkaia Vitoria-Gasteiz Bilbao Eguraldia Araba-Álava Donostia-San Sebastián Alertas Meteorológicas Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

X