El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un aviso amarillo por nieve para el interior de Euskadi este viernes, 26 de diciembre, desde las 00:00 hasta las 09:00 horas.

La cota de nieve podría situarse entre los 600 y 800 metros a primeras horas, ascendiendo por encima de los 1000 metros a lo largo de la mañana.

Se prevén precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en las zonas del este y sur del territorio, con espesores estimados de 0-2 cm a 1000 metros y de 0-1 cm a 600 metros. En cotas más bajas, alrededor de los 200 metros, no se esperan acumulaciones.

La medida se produce después de una Nochebuena muy fría, con mínimas cercanas o por debajo de 0 ºC en el interior y heladas en la mitad sur. Las temperaturas máximas para hoy se han mantenido contenidas, entre 4 y 8 ºC, y se prevé un ascenso ligero para mañana, aunque el ambiente seguirá siendo frío en el interior.

El Departamento de Seguridad recuerda extremar la precaución en las carreteras del interior durante las primeras horas del viernes y estar atentos a posibles placas de hielo, especialmente en zonas de montaña.