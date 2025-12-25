Denbora
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Abisu horia elurragatik ostiral honetan, Euskadiko barnealdean

Espero da elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatzea, eta Gabon gaueko eta Eguberriko tenperatura baxuek jarraituko dute.

PAMPLONA, 21/11/2025.- Aspecto que presenta la Vuelta del Castillo de Pamplona este viernes, jornada en la que las nevadas de las últimas horas están ocasionando afecciones al tráfico especialmente en la A-15, dentro de la red principal, y en varias vías secundarias, sin que por el momento se tenga constancia de incidencias reseñables. EFE/ Iñaki Porto
Elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatuko da. Artxiboko argazkia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du ostiral honetan, abenduak 26, 00:00etatik 09:00etara. Izan ere, elurra izango dugu Euskadiko barnealdean.

Elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatuko da goizean goiz, eta goizean zehar 1.000 metrotik gora igoko da.

Hala ere, prezipitazio txikiak eta tartekatuak aurreikusten dira, batez ere ekialdean eta hegoaldean; 0-2 zentimetroko lodierarekin 1000 metrora eta 0-1 zentimetrokoa 600 metrora. Kota baxuagoetan, ordea, ez da elur-pilaketarik espero; alegia, 200 metrora.

Elurra Gabon gau hotzaren ostean izango dugu gurean. Hain zuzen ere, 0 gradutik inguruko izan ditugu barnealdean, eta baita izotza ere hegoaldean. Osteguneko tenperaturak ere hotzak izaten ari dira, 4 eta 8 gradu arteko maximoekin.

Hala ere, ostiralean, abenduaren 26an, tenperaturak apur bat igotzea espero da, barnealdean giroa oraindik hotza izango bada ere.

Bestalde, Segurtasun Sailak gomendatu du arreta handiz ibiltzea barnealdeko errepideetan ostiraleko lehen orduetan, eta adi egotea izotz-plakei, bereziki mendialdeetan.

Eguberrietako eguraldia: Hotza eta izotza barnealdean, eta euri txikia egingo du datozen egunetan
Elurra Gipuzkoa Bizkaia Gasteiz Bilbo Eguraldia Araba Donostia Alerta Meteorologikoak Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X