Hotza eta izotza dago barnealdean, eta euri apur bat datozen egunetarako

Neguko giroa nagusi da Euskadin, bereziki barnealdean, izotza eta tenperatura maximoak oso baxuak baitaude. Hodeiak gutxituko dira egunean zehar, baina eguraldiak ezegonkor jarraituko du hurrengo egunetan, eta euri txikia egingo du eta tenperaturak gora egingo du pixkanaka.

Hotza Iruñean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Elurragatik ezarritako abisu horia amaitu da, eta ez da pilaketa nabarmenik izan. Prezipitazioak txikiak eta sakabanatuak izan dira, eta elurra ez da mamitu, baina eguna hotz handiarekin hasi da, batez ere barnealdean.

Gaur egun hotza izango da, tenperatura maximoak 4-8 ºC artekoak izango dira eta barnealdean izotza egingo du, batez ere hegoaldean. Goizean zerua oso hodeitsu egongo da eta tarteka prezipitazioak botako ditu, batez ere iparraldean, baina euria saretuz joango da eta ostarteak irekiko dira goizean zehar. Gauean hodeiak ugarituko dira berriro eta prezipitazio batzuk egin ditzake Nafarroan.

Tenperaturei dagokienez, gaur egun minimoak zero gradutik hurbil edo behera espero dira barnealdean: Donostian, termometroak 2 eta 6 ºC artean mugituko dira; Bilbon, 5 eta 8 ºC artean; Gasteizen, 0 eta 3 ºC artean; Arrasaten, 4 eta 5 ºC artean; eta Guardian, 0 eta 3 ºC artean. Iruñean, 1 ºC minimoa eta 5 ºC maximoa espero dira; Baionan, berriz, 0 eta 6 ºC artean.

Bihar, ostirala, giro goibela espero da, eta hodeiak eta euri txikia ekialdetik iritsiko dira. Goizaldean, eta hodeien arabera, baliteke barnealdean izotz gehiago egitea, eta tenperatura maximoak apur bat igotzea, gradu bat eta bi artean.

Larunbatean tenperaturak gora egiten jarraituko du, eta maximoak 13-14 ºC-ra hurbil daitezke kostaldean. Hodei ugariek jarraituko dute, batez ere hegoaldean eta Ebro ibarrean. Egunaren zati handi batean zerua estalita egotea espero da, eta egunaren lehen zatian euri pixka bat egitea. Haizeak ekialdeari eutsiko dio.

