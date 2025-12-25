EL TIEMPO
Mucho frío y heladas en el interior, con lluvias débiles en los próximos días

Ambiente invernal en Euskadi, especialmente en el interior, donde se esperan heladas y temperaturas máximas muy bajas. La nubosidad irá a menos a lo largo del día, aunque el tiempo seguirá inestable en las próximas jornadas, con lluvias débiles y un ascenso progresivo de las temperaturas.
helada hielo izotza frio hotza pamplona navarra
Frío en Pamplona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eguberrietako eguraldia: Hotza eta izotza barnealdean, eta euri txikia egingo du datozen egunetan
EITB

Última actualización

El aviso amarillo por nieve ya ha finalizado sin que se hayan registrado acumulaciones destacables. Las precipitaciones han sido débiles y dispersas y la nieve no ha llegado a cuajar, pero la jornada ha comenzado con un frío muy intenso, especialmente en el interior.

Hoy será un día frío, con temperaturas máximas entre los 4 y los 8 ºC y heladas en el interior, sobre todo en la mitad sur. La mañana ha arrancado con cielo muy nuboso y algunas precipitaciones ocasionales, principalmente en la mitad norte, aunque la lluvia irá remitiendo y se abrirán claros a lo largo de la mañana. Por la noche volverá a aumentar la nubosidad y podrían producirse algunas precipitaciones en Navarra. El viento soplará flojo de componente este.

En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan mínimas cercanas o por debajo de los 0 ºC en el interior y máximas muy contenidas. En Donostia/San Sebastián los termómetros se moverán entre los 2 y los 6 ºC, en Bilbao entre 5 y 8 ºC, en Vitoria-Gasteiz entre 0 y 3 ºC, en Arrasate/Mondragón entre 4 y 5 ºC y en Laguardia entre 0 y 3 ºC. En Pamplona/Iruña se esperan –1 ºC de mínima y 5 ºC de máxima, mientras que en Baiona oscilarán entre 0 y 6 ºC.

De cara a mañana viernes se espera un ambiente gris, con nubosidad y lluvias débiles que llegarán desde el este. De madrugada, y en función de la nubosidad, podrían producirse nuevas heladas en el interior, mientras que las temperaturas máximas subirán ligeramente, entre uno y dos grados. El viento seguirá siendo flojo de componente este.

El sábado continuará el ascenso de las temperaturas, con máximas que en el litoral podrían acercarse a los 13-14 ºC. Seguirá la abundante nubosidad, especialmente en la mitad sur y en el Valle del Ebro, donde se espera cielo cubierto durante buena parte del día y algo de lluvia en la primera mitad de la jornada. El viento se mantendrá suave de componente este.

