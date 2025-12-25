El aviso amarillo por nieve ya ha finalizado sin que se hayan registrado acumulaciones destacables. Las precipitaciones han sido débiles y dispersas y la nieve no ha llegado a cuajar, pero la jornada ha comenzado con un frío muy intenso, especialmente en el interior.

Hoy será un día frío, con temperaturas máximas entre los 4 y los 8 ºC y heladas en el interior, sobre todo en la mitad sur. La mañana ha arrancado con cielo muy nuboso y algunas precipitaciones ocasionales, principalmente en la mitad norte, aunque la lluvia irá remitiendo y se abrirán claros a lo largo de la mañana. Por la noche volverá a aumentar la nubosidad y podrían producirse algunas precipitaciones en Navarra. El viento soplará flojo de componente este.

En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan mínimas cercanas o por debajo de los 0 ºC en el interior y máximas muy contenidas. En Donostia/San Sebastián los termómetros se moverán entre los 2 y los 6 ºC, en Bilbao entre 5 y 8 ºC, en Vitoria-Gasteiz entre 0 y 3 ºC, en Arrasate/Mondragón entre 4 y 5 ºC y en Laguardia entre 0 y 3 ºC. En Pamplona/Iruña se esperan –1 ºC de mínima y 5 ºC de máxima, mientras que en Baiona oscilarán entre 0 y 6 ºC.

De cara a mañana viernes se espera un ambiente gris, con nubosidad y lluvias débiles que llegarán desde el este. De madrugada, y en función de la nubosidad, podrían producirse nuevas heladas en el interior, mientras que las temperaturas máximas subirán ligeramente, entre uno y dos grados. El viento seguirá siendo flojo de componente este.

El sábado continuará el ascenso de las temperaturas, con máximas que en el litoral podrían acercarse a los 13-14 ºC. Seguirá la abundante nubosidad, especialmente en la mitad sur y en el Valle del Ebro, donde se espera cielo cubierto durante buena parte del día y algo de lluvia en la primera mitad de la jornada. El viento se mantendrá suave de componente este.