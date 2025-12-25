Mucho frío y heladas en el interior, con lluvias débiles en los próximos días
El aviso amarillo por nieve ya ha finalizado sin que se hayan registrado acumulaciones destacables. Las precipitaciones han sido débiles y dispersas y la nieve no ha llegado a cuajar, pero la jornada ha comenzado con un frío muy intenso, especialmente en el interior.
Hoy será un día frío, con temperaturas máximas entre los 4 y los 8 ºC y heladas en el interior, sobre todo en la mitad sur. La mañana ha arrancado con cielo muy nuboso y algunas precipitaciones ocasionales, principalmente en la mitad norte, aunque la lluvia irá remitiendo y se abrirán claros a lo largo de la mañana. Por la noche volverá a aumentar la nubosidad y podrían producirse algunas precipitaciones en Navarra. El viento soplará flojo de componente este.
En cuanto a las temperaturas, hoy se esperan mínimas cercanas o por debajo de los 0 ºC en el interior y máximas muy contenidas. En Donostia/San Sebastián los termómetros se moverán entre los 2 y los 6 ºC, en Bilbao entre 5 y 8 ºC, en Vitoria-Gasteiz entre 0 y 3 ºC, en Arrasate/Mondragón entre 4 y 5 ºC y en Laguardia entre 0 y 3 ºC. En Pamplona/Iruña se esperan –1 ºC de mínima y 5 ºC de máxima, mientras que en Baiona oscilarán entre 0 y 6 ºC.
De cara a mañana viernes se espera un ambiente gris, con nubosidad y lluvias débiles que llegarán desde el este. De madrugada, y en función de la nubosidad, podrían producirse nuevas heladas en el interior, mientras que las temperaturas máximas subirán ligeramente, entre uno y dos grados. El viento seguirá siendo flojo de componente este.
El sábado continuará el ascenso de las temperaturas, con máximas que en el litoral podrían acercarse a los 13-14 ºC. Seguirá la abundante nubosidad, especialmente en la mitad sur y en el Valle del Ebro, donde se espera cielo cubierto durante buena parte del día y algo de lluvia en la primera mitad de la jornada. El viento se mantendrá suave de componente este.
Te puede interesar
Nochebuena y Navidad con nieve a 400 metros
El Departamento de Seguridad activará un aviso amarillo desde esta noche por precipitaciones débiles y descenso de la cota; Euskalmet prevé una rápida mejoría a partir del viernes.
Nochebuena fría y pasada por agua en Euskal Herria, antesala de una Navidad con heladas y sabor invernal
La lluvia y el descenso térmico marcarán esta Nochebuena, mientras que el día de Navidad llegará con heladas, frío intenso y opciones de nieve en cotas bajas.
Frío y tiempo variable para iniciar el invierno
La nueva estación ha comenzado con temperaturas propias de la época: las mínimas rondan los 5 ºC en la costa, y con termómetros bajo cero en el interior. Predomina el ambiente nuboso y lloverá. La cota de nieve descenderá hasta los 800-1.000 metros aunque irá subiendo conforme avance la semana.
¿Qué invierno nos espera?
Tras un otoño seco y caluroso, Xabier Casado, compañero de Eguraldia de ETB, ha predicho que el invierno comenzará frío, y que seguirá siéndolo al menos hasta final de año.
El domingo y lunes nevará por encima de los 700 metros en algunos puntos de Euskal Herria
El aviso amarillo por nieve estará vigente desde el mediodía del domingo hasta la medianoche del martes. Los espesores de nieve previstos serán de entre 0 y 5 centímetros a 1000 metros.
Mejoría pasajera el sábado y regreso del frío con nieve el domingo en Hego Euskal Herria
Euskalmet y AEMET mantienen avisos amarillos por riesgo marítimo-costero y nevadas, con descenso acusado de temperaturas y cota de nieve por debajo de los 1000 metros al final del fin de semana.
La llegada de un frente frío dejará abundante nubosidad y precipitaciones
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo el viernes y el sábado por olas de 3,5 metros.
Avisos amarillos por viento y fuerte oleaje en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra a partir del jueves
Se esperan olas de hasta 3,5 metros y rachas de viento que podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas.
Cielos nubosos con posibilidad de lluvia en el interior y sol en la costa en el inicio de semana
El viento soplará de componente sur, con fuerza durante la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas apenas sufrirán cambios, pero las mínimas sí que subirán algo.