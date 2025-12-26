EL TIEMPO
El frío no da tregua en Euskal Herria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hotzak ez du su-etenik ematen Euskal Herrian
EITB

El ambiente invernal continúa en Euskal Herria, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. En Vitoria-Gasteiz ha habido 2 grados, mientras que en Pamplona los termómetros han rondado los 3 grados, con mucha lluvia. 

Vitoria-Gasteiz Pamplona Eguraldia

