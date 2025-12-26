DENBORA
Hotzak ez du atsedenik ematen Euskal Herrian

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Neguko giroak bere horretan jarraitzen du Euskal Herrian, tenperatura baxuekin eguneko lehen orduetan. Gasteizen 2 gradu izan dira, eta Iruñean, berriz, termometroak 3 graduren bueltan ibili dira, eta euri asko egin du. 

Gasteiz Iruñea Eguraldia

